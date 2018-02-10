В России полностью запретили расследование Навального о чиновнике Приходько, олигархе Дерипаска и секс-охотнице Рыбке

Запрет коснулся не только самой страницы на сайте Навального, но и самого текста сообщения, всех фотографий иллюстрирующих текст и ролика на YouTube.

В России расследование «Фонда борьбы с коррупцией» («ФБК») Алексея Навального о коррупционных связях вице-премьера РФ Сергея Приходько с олигархом Олегом Дерипаской внесли в «Единый реестр запрещенной информации». Об этом 10 февраля сообщил сам Навальный, на своем сайте-блоге «Navalny.Com».

По его данным, публикация и видеоролик, размещенный на Youtube, запретил Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

«Не только фотографии, но и мой текст и даже ролик на ютюбе… Судя по всему, весь мой блог navalny.com тоже объявлен «информацией, распространение которой в РФ запрещено», — отметил Навальный.

Он добавил, что «пока ограничения доступа нет, но оно именно так работает: тебе сначала предлагают удалить все добровольно, а потом блокируют».

Как отметил представитель «ФБК» Георгий Албуров, ни решения указанного суда, ни заседаний, ни какой либо-информации по делу 2-572/2018 на сайте упомянутого органа нет.

«Из номера видно, что оно гражданское или административное и было открыто буквально вчера», – добавил Албуров.

По словам Навального, именно в Усть-Лабинске учился Олег Дерипаска, там же «платит большую часть своих налогов и, как сообщали «Ведомости», имеет право даже контролировать расходы администрации».

BRKNG. "Суд" включил в "реестр запрещенной информации" не только новости про расследование, но и сам текст Навального про расследование и наше видео, у которого уже 2.5 миллиона просмотров pic.twitter.com/ImpaNPSe0s — Георгий Албуров (@alburov) February 10, 2018

Также Навальный отметил, что «ФБК» о решении суда не уведомляли и в законную силу оно еще вступить не могло.

8 февраля Навальный опубликовал расследование о том, что бизнесмен Олег Дерипаска отдыхал на яхте в Норвегии с российским вице-премьером Сергеем Приходько и предполагаемой сотрудницей «индустрии эскортных услуг» Настей Рыбкой. По мнению Навального, эту поездку можно считать взяткой вице-премьеру.

Олег Дерипаска назвал утверждения из расследования «лживыми» и заявил о готовности судиться.

Позже Роскомнадзор со ссылкой на упомянутое решение суда требовал удалить от «Медиазоны» и «Радио Свобода» фотографии из расследования Навального.

«Navalny.Com»