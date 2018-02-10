Заочное расследование дела Януковича может привести к отмене решения по нему

Речь идет о расследование причастности Януковича, Якименко и Тоцкого к расстрелам людей на Майдане.

Переход расследования дела экс-президента Виктора Януковича в заочную процедуру может привести к отмене решения по нему. Об этом заявил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает «Радио Свобода».

«Разрешение суда на заочное расследование – это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейский суд. На практике это может означать, что даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом», – пояснил Горбатюк.

Представитель ГПУ также отметил необходимость внесения изменений в законодательство относительно заочного осуждения.

«Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс сугубо по процедурным вопросам отменить приговоры по делам», – сказал Горбатюк.

«Гуляй Поле» напоминает, 7 февраля суд разрешил осуществить специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

«Радио Свобода»