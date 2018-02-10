В ОБСЕ рассказали о различиях Приднестровья и Донбасса

Соблюдать права человека на Донбассе будет тяжелее, чем в Приднестровье, считают в ОБСЕ.

Во время лекции в Киеве специальный представитель главы ОБСЕ по приднестровскому вопросу, экс-посол Австрии в Украине Вольф Дитрих Хайм рассказал в чем схожесть и различия между Приднестровьем и Донбассом. Об этом сообщает агентство «УНН».

По его словам, Украина должна показать готовность уважать права человека в процессе реинтеграции Донбасса.

«Да, это признание официальной властью документов о смерти и рождения из ОРДЛО при реинтеграции Донбасса поможет. Следующие шаги и усилия должны быть направлены на то, чтобы показать готовность уважать права людей и это гораздо сложнее в контексте Донбасса по сравнению с Приднестровьем. Это сложнее, так как есть линия соприкосновения, в Приднестровье люди могут спокойно передвигаться», — сказал Хайм.

Напомним, временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил, что за разжигание и поддержание конфликта на востоке Украины в «горячей фазе» несет ответственность Россия, и именно Москва должна проявить «политическую волю», чтобы прекратить насилие.

«УНН»