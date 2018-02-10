Почему Грудинин любит Сталина?

Сталин заложил ту систему в которой может жить Грудин. Путин – всего лишь гарант функционирования данной системы.

Нет ничего удивительного, что капиталист Грудинин любит коммуниста Сталина. Именно рябой тиран заложил основы современного номенклатурного капитализма, именно благодаря его наследию сформировался российский олигархат. Сталин посылал зеков на смерть от непосильного труда на «великих стройках коммунизма» фактически для того, чтобы олигархи потом имели возможность покупать самые дорогие в мире яхты и привозить в Крушевель полные самолеты веселых девушек. Усатый палач сгонял в совхозы крестьян, чтобы их потомки работали на новых латифундистов, типа Грудинина, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Сталин создал азиатскую административную систему, при которой экономические ресурсы страны были переданы под полный контроль бюрократии. Так сформировался правящая номенклатура. В истории всегда неформальное обладание ресурсами со временем юридически закреплялось. Бюрократия неизбежно рано или поздно должна была приватизировать подконтрольную ей собственность (об этом, в частности, предупреждал еще Троцкий). Так и произошло при Ельцине. Советско-производственно-чекистская номенклатура и ее партнеры из криминального мира сформировали номенклатурную буржуазию. Именно к ней принадлежит и Грудинин, фактически приватизировавший сталинский совхоз, в руководство которого входил.

Почему Грудинин любит СталинаНет ничего удивительного, что капиталист Грудинин любит коммуниста Сталина. Именно рябой … Опубліковано Игорем Эйдманом 8 лютого 2018 р.

Однако Ельцина Грудинин не любит. В 90-е совхозный олигарх, по собственному признанию, не чувствовал себя в безопасности. Сейчас — другое дело. Путин уничтожил остатки демократии и конкуренции, дал номенклатурной буржуазии гарантии неприкосновенности собственности при условии сотрудничества с властью. При нынешнем российском президенте новая номенклатура получила не только собственность, но и авторитарную политическую власть.

Современный номенклатурный капитализм прошел три стадии формирования. Сталин заложил его основы, отдав экономику страны в управление бюрократии. Ельцин дал номенклатуре подконтрольные ресурсы в собственность. Путин установил ее политическую диктатуру. «Коммунист-капиталист» Грудинин помнит о своих сталинских корнях.

Игорь Эйдман, Facebook