Молитвенный завтрак – зеркало геополитических раскладов

Богоизбранная нация. Почему россиянам нечего было делать на молитвенном завтраке Трампа.

Из 3800 присутствовавших на завтраке гостей из 130 стран мира – примерно 55-60 россиян, а это втрое больше, чем в прошлом году. Однако никому не было до них дела, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловой Столицы».

На фоне перманентных политических землетрясений, сотрясающих Вашингтон, 66-й традиционный молитвенный завтрак в Белом Доме стал для Дональда Трампа редким поводом отправить в мировое пространство некие позитивные сигналы. Сама администрация воспринимала это мероприятие главным образом как собрание религиозных лидеров Америки, в значительной степени причастных к переезду Трампа в Вашингтон и возможность для президента продемонстрировать свою верность официальной американской идеологии, что представляется важным с учетом экзотичности самой президентской персоны. Как известно, для того чтобы получить голоса политизированной части христиан, в ходе избирательной кампании Трамп заявил, что Библия – его любимая книга, хотя и затруднился как-либо проявить свои знания в этой сфере.

Следует заметить, что на завтраке президента сопровождал глава его администрации Джон Келли, присутствовали все члены кабинета.

Правда, глава американского государства не нашел чем особенно порадовать своих консервативных союзников – так, в прошлом году он анонсировал желание отменить «поправку Джонсона» – закон, запрещающий церквям и другим освобожденным от уплаты налогов организациям официально поддерживать кандидата в президенты. Республиканцы пытались включить такое решение в пакет законов, связанных с налоговой реформой, но в финальную версию оно не попало. Надо сказать, что Трамп смягчил это ограничение своим указом, но само по себе законодательство продолжает действовать.

Ничего не сказал Трамп и о своем решении подтвердить признание Иерусалима столицей Израиля и перенести туда посольство США – как известно, этот ход вызвал овации в консервативных кругах Америки и специфическую дипломатическую реакцию многих стран мира.

Тем не менее, Трамп продолжил ноту, которую взял в недавнем обращении к федерации – осудил нарушение прав человека в Северной Корее, поздравил военных с победой в кампании против Исламского Государства (этой войне американские христиане придавали важное религиозное значение). Союзнические отношения Трампа – впрочем, как и практически любого республиканского президента – с христианским истеблишментом ничто не смогло за год поколебать, даже вылезшая наружу интрижка с актрисой известного жанра.

Трамп вообще был непривычно краток – и говорил, в основном, об упоминаниях Бога в Декларации независимости США и о значении веры для американской свободы. Также, от лица американцев президент заявил о том, что «мы славим Бога за подлинное благословение быть американцами», что подчеркивает политическую повестку дня того крыла консерваторов, которое он представляет. Про запуск ракеты Falcon Heavy он, по понятным причинам, решил не упоминать. На канале Fox, поддерживающем, фактически, любые действия президента, можно было даже отметить странный термин «христианский национализм» (имеется в виду, что Господь имеет особый план для Америки), а также оставшееся, видимо, от Бэннона, словосочетание «иудео-христианская цивилизация».

Забавно, что упоминание девиза, изображаемого на долларе США в качестве примера особой связи Америки с небесами, скорее всего, указывает на нервозность хозяина Белого Дома, вызванную «коррекцией» на фондовой бирже, похоже, знаменующей собой завершение экономической эпохи предыдущего президентства. Весьма вероятно, что США начинают жить по правилам и законам, установленным уже при 45-м главе государства, так что заручиться сверхъестественной помощью американцам не помешает.

Неизвестно, насколько христианские ценности Америки разделяют приглашенные на мероприятие иностранные делегации, в особенности это касается стран-наследниц бывшего СССР, чьи политики и предприниматели, не первый год меняющие свои графики и не жалеющие бюджетов для попадания на национальный молитвенный завтрак в Вашингтон, в основном являются выходцами из коммунистического союза молодежи.

В Украине внимание к завтраку было привлечено, преимущественно, поездкой в округ Колумбия Юлии Тимошенко, хотя и оно могло бы пройти относительно незамеченным, если бы не предварительная встреча лидера оппозиционной партии со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Тем более, что украинские политики уже чуть ли не восемь лет ездят на национальный молитвенный завтрак в США целыми бригадами – кажется, даже россияне стали уделять ему внимание несколько позже.

Правда, стоит вспомнить, что как минимум бывшая украинская правящая партия, регионалы, строго следовала в этом отношении указаниям опытного Пола Манафорта, а нынче он находится под домашним арестом. Завершил свою официальную карьеру лоббиста и его «демократический соперник» Джон Подеста.

С кем конкретно работают сегодня россияне, от которых шарахаются в Вашингтоне абсолютно все – сказать теперь непросто. Это при том, что такие «православные предприниматели» как Константин Малофеев, давно налаживали связи в среде американских христианских консерваторов. Но сам Малофеев, хотя и не попал в свежий кремлевский список, по неимению у него миллиарда, находится под более ранними санкциями. Причем обложили его до такой степени, что из-за «дезертирства» западных партнеров заморожены даже проекты в оккупированном Крыму на сумму в $300 млн.

Впрочем, из 3800 присутствовавших на завтраке гостей из 130 стран мира – примерно 55-60 россиян, а это втрое больше, чем в прошлом году.

Как именно создается список приглашенных, доподлинно неизвестно. Организатор, Fellowship Foundation хранит это в тайне. Однако отмечалося, что среди россиян будет 35 «молодых профессионалов», которых пригласили вне зависимости от их положения в обществе или вероисповедания.

Ранее на Национальный молитвенный завтрак отказались лететь трое депутатов Госдумы РФ. Они объяснили это публикацией так называемого «кремлёвского доклада». Звучит неубедительно, так как депутатов в списке как раз и нет – видно не захотелось получить от ворот поворот по причине нахождения в закрытой части списка или нахождения в более ранних списках. Особенно на фоне ареста в Таиланде по ордеру ФБР очередного российского хакера.

Кроме того, политический Вашингтон в эти дни уже переел Ксении Собчак, которая пыталась донести до американцев все тот же мессидж – Путин надолго, все равно надо как-то дружить, хоть и не в форме шантажа, знакомого по публикациям «путинских соколов» в сфере работы с недалекими «западниками» – Тренина, Караганова и Лукьянова. Но компания это, несомненно, одна и та же. Другое дело, что достичь каких-то результатов в этот раз россиянам в ходе мероприятий завтрака вряд ли удастся – их партнерам не до них, буквально синхронно удалось продавить через сенат бюджет федерального правительства, из администрации уходит очередной высокопоставленный помощник, а специальный прокурор Мюллер точит ножи. Это, так сказать, не завтрак победителей, как в прошлом году (кстати, то, что Москва не ожидала победы Трампа, проявляется даже в этом – в том, что количество российских участников в прошлый раз было едва заметным).

В любом случае, все, что нужно было сказать Трампу, передали ему главы российских разведок, а сам он вряд ли желает фотографироваться в обнимку с «русскими друзьями». Да и для них самих, на фоне сбитого в Сирии самолета и масштабного удара американцев по «ихтамнетам» в районе Дейр-эз-Зора, тусоваться с американским президентом как-то не комильфо.

В свою очередь, на молитвенном завтраке 2017 года присутствовали более 50 украинских политиков. Ожидаемо, мероприятие посетила делегация от фракции «Блок Петра Порошенко» в составе Максима Ефимова, Андрея Павелко и Артура Герасимова, и, как было сказано, ключевые представители партии «Батькивщина» – Сергей Власенко и Григорий Немыря, вместе со своим лидером Юлией Тимошенко.

Богомольными оказались и депутаты из «Народного фронта» – Антон Геращенко, Павел Унгурян и Олег Кришин. А вот «Оппозиционный блок», «Самопомич» и «Радикальная партия» заявили, что никто из их нардепов в Вашингтон не полетел. Что, надо сказать, примечательно – неужели экс-регионалы настолько теряют контакты в Вашингтоне, даже по традиционной православной линии? В конце концов тот же Вадим Новинский мгновенно адаптировался бы среди бородатых патриархов, кивавших тезисам об «иудео-христианской цивилизации». Что касается «Самопомощи», то это даже удивительно, и хочется верить, что никак не связано с натянутыми отношениями между Белым Домом и Ватиканом.

Кроме народных депутатов, участие в молитвенном завтраке планировали принять министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, директор департамента по делам религий Министерства культуры Андрей Юраш и председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Удалось ли украинским гостям добиться каких-либо политических целей – сказать трудно, да и собеседники в Вашингтоне у них, как представляется, у каждого свои. Однако в ходе национального мероприятия в рамках завтрака вполне реально собрать друзей Украины, позиции которых в округе Колумбия, несмотря российский шлейф выборов 2016 года, непоколебимы (и с электоральной точки зрения лишь продолжат усиливаться).

В общем-то, поездки на это мероприятие – не официальный визит, а личное дело, в противном случае можно было бы сказать, что обескровливать парламент по такому поводу нечего. Но, по понятным причинам, украинцы обязаны использовать любую возможность для работы публичной дипломатии в Северной Америке. Тем более, если есть шанс наступить на ногу россиянам – пусть даже и за столом для молитвенного завтрака.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»