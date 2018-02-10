Россия: сексуально-политический скандал, дебилизм, паранойя и конспирология

Рыбка, Папа и Руслан: как Навальный показал всем грязное белье российской политики. Закрытая госсистема РФ не учла фактор риска в виде «женщины с пониженной социальной ответственностью».

В России разразился политический скандал при участии одного олигарха, одного очень и очень высокопоставленного чиновника и одной девушки из секс-услуг. Разразился, правда, – слишком громкое слово для российских реалий. Скорее он есть, но он невероятно занятен. Он касается Олега Дерипаски, замглавы премьера Сергей Приходько, «секс-охотницы» Анастасии Башухевич из Бобруйска («Настя Рыбка»). Сам скандал начался именно благодаря этой модифицированной пластическими хирургами девушке, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловая Столица».

Откровения Рыбки

Она издала книгу-дневник-пособие по соблазнению толстосумов на основании личного опыта с причудливым названием – «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Ибо эта Рыбка причисляет себя к хищникам – охотится на олигархов, чтобы жить безбедно. Глупо отрицать, что несмотря на пафос в терминологии успеха «модели» удалось добиться, поскольку она, как представляется, захомутала Олега Дерипаску. Ну, или по крайней мере длительное время находилась близко к телу олигарха, увеличившему, кстати, на 143% свое состояние после событий, описываемых в книге. Как отмечают в сети, сама книга доселе особого интереса ни у кого не вызывала, пока на подмостках не появился еще один герой этой на первый взгляд трагикомической пьесы – Алексей Навальный, оппозиционер и несостоявшийся кандидат в президенты РФ.

Оказывается, Рыбка и группа других девиц, участвующих в различных странных действах вроде полностью обнаженной акции с бенгальскими огнями в странных местах на морозе в поддержку Харви Вайнштейна у стен посольства США. Кроме того, эта самая Рыбка публиковала в сети обращение к Навальному с обещанием, что одна из «секс-охотниц» ляжет с ним в койку, поскольку «из-за него и из-за таких, как он, люди продолжают воевать». И она же была в числе наряженных в латекс дам, пристававших ко всем в старом офисе «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Навального в сентябре прошлого года. Как-то уж слишком оппозиционер «светится» в «компании» Рыбки, не находите? Но о конспирологии позднее.

https://politua.org/2018/02/10/35626/

Навальный в расследовании ФБК поясняет, что после этой «атаки» и видеообращения Рыбки они решили выяснить кто такие и чего надобно. И отличную службу в этом расследователям сослужила страница «модели» в Instagram, где она не постеснялась показать Дерипаску на его яхте Elden, и, собственно, Приходько. И не только на огромном количестве фотографиях, но и посредством промо-ролика ее рецепта соблазнения олигархов. Причем на видео слышны разговоры Дерипаски с неким Сергеем Эдуардовичем о «подружке» последнего – предшественнице Курта Волкера Виктории Нуланд. Естественно ФБК заинтересовался Сергеем Эдуардовичем и нашел, что этот человек как две капли похож на зама Медведева – многоопытного и невероятного живучего. Приходько ведь в высших эшелонах власти крутится еще со времен Ельцина и без затруднений кочует из правительства в правительство, из администрации президента в администрацию президента. При этом Навальный именует его главным ответственным за внешнюю политику, а не Сергея Лаврова.

А что же книга Рыбки? Она дополняет и объясняет события на яхте Дерипаске. Пусть она и назвала олигарха Русланом Золотовым, а Приходько – «Папой», но забыла (или намеренно оставила) всю подноготную трехдневного путешествия двух влиятельных лиц в компании девушек. Оно проходило в августе 2016 года. И в том же году Дерипаска, кстати, увеличил свое состояние на 143%. Облажалась Рыбка, опять-таки намеренно или нет, с географией, указав местом вояжа Гренландию, хотя Навальному и Ко удалось засечь на ее фото из Instagram норвежскую церковь, а по публикациям в местной прессе подтвердить присутствие там и в то время российского олигарха. После чего последовали обвинения в коррупции в адрес Приходько – оплата эскорт-услуг, отдых на яхте, «покатушки» на частном самолете Дерипаски, а затем дворец Приходько стоимостью более $5 млн.

Женись или Малахов

Весь этот массив информации оппозиционер вывалил в сеть в четверг, 8 февраля. Представитель олигарха в комментарии Infox ограничился скучным предложением: «Данные попытки искажения действительности и извращения информации дискредитируют только авторов подобного рода фальшивых «сенсаций».

https://politua.org/2018/02/10/35630/

А вот Настя Рыбка отчебучила поболе. Для начала она выразила благодарность Навальному за публикацию видео, затем заверила, что Владимир Путин уже прочел ее книгу, а в-третьих, (барабанная дробь) обвинила Дерипаску и Приходько в групповом изнасиловании и потребовала, чтобы олигарх женился на ней. «Я хочу, чтобы эти люди ответили перед законом, потому что у меня есть честь и чувство собственного достоинства. Я хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с этим вопросом. Я вижу два варианта: либо он на мне женится, и тем самым я не потеряю свою честь и достоинство, либо я напишу заявление о групповом изнасиловании», – сказала она. Кстати, а почему Рыбка требует столь архаичной компенсации только от одного из двух? Почему не «Папу»-Приходько, учитывая, что даже «секс-охотница» обратила внимание на то, как олигарх заглядывал в рот чиновнику?

На этом Рыбка-Башухевич не остановилась и пригрозила, что вызовет Дерипаску на батл в шоу Андрея Малахова. Апеллировать к телепередаче, от просмотра которого начинает болеть мозг, как в высшей инстанции справедливости, так наивно, но в то же время угроза Рыбки не нарушила целостности ее образа. Правда, вряд ли ее ожидает белое платье и золотые кольца: на первых порах, возможно, солидная плата за молчание, а через год-два-три, как не прискорбно, – трагический исход. Она, как и Зои Барнс из «Карточного домика» попала в жернова игр сильных мира сего, и с большей долей вероятности может встретить свой поезд метро. Несмотря на то, что ей видимо уже дали условный подзатыльник, после которого она написала нелепый пост в Instagram о том, что ее обвинения якобы «шутка»: «Не прошли тест на чувство юмора и интеллект. Ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование, остальные решили, что все «серьезно». Больно много знает.

Красноречивое молчание

Невероятная закрытость политического переговорного процесса в России, с одной стороны, скрывает от глаз и ушей непосвященных тайны государственные. С другой же, такая параноидная законспирированность – как магнит для софитов. Причем круги на воде расходятся дольше и дальше. В таких случаях молчание более красноречиво, чем торопливые, спутанные оправдания. Вот как с дронами в Москве. Жители российской столицы жаловались, что в центре города, а в особенности у стен Кремля, GPS сходит с ума: такси едут в Индию и т.п. В Кремле ни гу-гу. И это «ни гу-гу» четко дало понять, черпая метафоры в одной известной космической саге, что император Палпутин, ой, как боится повстанческих дронов, которые могут проникнуть в святая святых «красной звезды смерти».

Так и в случае с Рыбкой. Секреты как будто искали пробоину в борту Elden, которая должна была вроде как утаить их от всего мира. Меры, предпринятые олигархом, выглядели надежными и не дали слабины, но течь началась в самом неожиданном месте – через юную особу женского пола. И это показало легкомысленность того же Дерипаски (да и других влиятельных самцов), относящегося к таким барышням как декорациям. Плюс в окружении олигарха скандал прокомментировали по-песковски сухо. Власти вообще пока молчат. А это вызывает еще больше вопросов и с каждой минутой промедления убеждает реципиентов в правдивости и книги «модели», и верности выводов Навального.

Навальный и Рыбка вскрыли уровень политического дискурса в РФ, помня о том, что Дерипаска-то не политик, но при этом плотно вовлечен в государственные и межгосударственные процессы. И вице-премьер, и олигарх – фигуранты «Кремлевского доклада». Это раз. Два – Дерипаска уже давно рассматривается под микроскопом в рамках дела о вмешательстве россиян в президентские выборы два года назад. В частности, журналисты и правоохранители отследили связь российского бизнесмена с американским лоббистом Полом Манафортом, бывшим в свое время советником Партии регионов и Януковича. Между прочим, в августе 2016 года, когда Приходько и Дерипаска «рыбачили» на яхте у берегов Норвегии, Манафорт окончательно был погребен под завалами обвинений и официально ушел с поста главы штаба Трампа. Кстати, последовательность событий, эти совпадения вполне могут заинтересовать команду Роберта Мюллера. Если все эти передвижения и встречи уже не расследуются.

Немного конспирологии

На эту всю историю можно взглянуть и с другой стороны. С той, где появление книги и расследования Навального неслучайны. И произошли, во-первых, на фоне публикации пугающего окружение президента РФ «Кремлевского доклада», во-вторых, перед выборами президента, очевидная победа Путина на которых выводит Кремль на стадию отбора преемника нынешнего хозяина Кремля для передачи власти в 2024 году.

В глаза бросается участие Насти Рыбки в вышеупомянутых цирковых представлениях, включая латексную атаку на Навального. А также удивительно грамотный слог, вполне зрелые и логичные умозаключения о происходившем на яхте, и фраза «секс-охотницы» из комментария под роликом Навального о том, что ей не важен тираж книги. Зачем тогда ее «писать», издавать и распространять в магазинах? Ради удовлетворения неких амбиций, вроде: «Глядите все, я умная, я написала книгу». Или данное творение появилось на книжных полках с иной целью. Вполне вероятно, что Настя Рыбка и ее «коллеги» (но прежде всего она) являются участницами политического перформанса. Своего рода орудием для продуцирования скандальных ситуаций с помощью своего тела. Отчасти, как это делают Femen, но с далеко идущими последствиями: «феменши» просто эпатируют. В России ее тело некто мог использовать, чтобы нанести ущерб положению Приходько и добиться отставки в ходе кремлевских «игр престолов». Ну, либо выпереть Дерипаску из ближнего круга Путина.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»