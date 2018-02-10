Участие украинских нардепов в молитвенном завтраке в США заблокировало работу ВР

Украинский парламент не смог рассмотреть ряд важных для страны законопроектов.

Участие украинской делегации депутатов в молитвенном завтраке в США помешала Верховной Раде принять несколько важных законопроектов. Об этом говорится в материале журналиста «Радио Свобода» Кристофера Миллера.

Сообщается, что в Национальном молитвенном завтраке приняли участие около 50 депутатов.

Миллер пишет, что Верховная Рада должна была обсудить и проголосовать за законопроект об отмене закона, который требовал от активистов и общественных организаций обязательную подачу деклараций.

Журналист также подчеркивает, что организация Human Rights Watch требует немедленной отмены закона.

Как известно, общественные активисты – антикоррупционеры не согласны с идеей президента Петра Порошенко заменить обязательную подачу ими деклараций на расширенную отчетность о доходах.

Депутаты также должны были обсудить законопроект о создании антикоррупционного суда.

Как известно, 22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

«Украинские парламентарии поехали в Вашингтон, чтобы произвести хорошее впечатление на своих избирателей, но может произойти обратное: дальнейшая задержка этих законопроектов вряд ли вызовет положительную реакцию Запада», – пишет Миллер.

Он также приводит слова депутатов, которые остались в Киеве.

В частности, Сергей Лещенко обвинил коллег в том, что «они поставили собственные интересы над гражданским долгом в критическое для страны время«.

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко также публично обвинила украинских депутатов в том, что они пренебрегают своей законодательной работой.

Наибольшую делегацию на молитвенном завтраке имела партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко.

Пресс-служба партии сообщает, что в рамках визита в США Юлия Тимошенко вместе с делегацией от «Батькивщины» провела ряд встреч с влиятельными американскими высокопоставленными должностными лицами.

В этом году на молитвенном завтраке было около 60 представителей российской религиозно-политической элиты.

Как известно, Национальный молитвенный завтрак прошел 8 февраля в Вашингтоне.

Это традиционное мероприятие, основанное президентом Эйзенхауэром в 1953 году. Оно продолжается каждый первый четверг февраля в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.

«Радио Свобода»