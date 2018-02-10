Чем прославился задержанный СБУ экс-нардеп Шепелев

От мошенничества, подозрения в причастности к убийствам и до сотрудничества с ФСБ, вся насышенная замысловатыми сюжетами история экс-нардепа Шепелева.

Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев спустя почти два года снова задержан. На этот раз под Киевом. Эта криминальная история началась в 2012, его несколько раз задерживали и даже экстрадировали в Украину, но экс-нардепу удалось избежать наказания. «Гуляй Поле» предлагает вспомнить основные вехи историю экс-депутата и беглеца Александра Шепелева.

Кто такой Шепелев?

Александр Шепелев родился 4 июля 1970 года в Горловке Донецкой области. Был избран в Верховную Раду VI созыва от БЮТ. В сентября 2010 года было объявлено об исключении его из фракции БЮТ, впоследствии он перешел во фракцию Партии регионов, сообщает телеканал «112 Украина». В 2012 году голосовал за скандальный языковой законопроект, более известен как «закон Кивалова – Колесниченко».

Шепелев был членом парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также членом специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

СМИ писали, что Шепелев еще с 90-годов вместе с партнерами возглавлял мощный конвертационный синдикат.

В чем обвиняют бывшего нардепа?

Шепелев разыскивался украинскими правоохранителями за организацию умышленного убийства, покушения на умышленное убийство, присвоение и растрату чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и другие преступления. История берет свое начало в 2012 году, когда в отношении экс-нардепа было возбуждено дело по обвинению в причастности к расхищению средств «Родовид банка» на сумму более 220 млн грн, а также в участии в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на 315,3 млн грн.

Позже в деле Шепелева появилось более серьезное обвинение: в покушении на убийство заместителя председателя банка «Союз» Сергея Дядечко, проходившего свидетелем по делу о хищениях в «Родовид банке», и в организации убийства бывшего владельца «АвтоКРАЗ-банка» Сергея Кириченко в 2003 году. Кириченко зарезали в собственном подъезде — ему нанесли 14 ножевых ранений.

Шепелев фигурировал еще в одном деле. В 2006 году был убит полковник УБОП Роман Ерохин, который занимался расследованием деятельности подпольных конвертационных центров. Тогдашний глава МВД Юрий Луценко заявлял, что к этому делу может быть причастен депутат от БЮТ на букву «Ш». Однако Шепелеву обвинение не предъявлялось.

В январе 2013 году в МВД сообщили об объявлении в международный розыск бывшего народного депутата по подозрению в присвоении имущества в особо крупных размерах и покушении на убийство. Также в розыск была объявлена и его супруга Галина, она подозревалась в уголовном правонарушении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно – завладении средствами АО «Родовид банк» под предлогом фиктивной аренды банком нежилого помещения.

Спустя полгода Шепелев был задержан на территории Венгрии. Там ему и жене несколько раз отказывали в предоставлении статуса беженца.

В марте 2014 года Шепелева экстрадировали в Украину и взяли под стражу. В отношении жены суд применил меру пресечения в виде ареста, назначив ей залог в сумме 6,1 млн гривен.

На недвижимость и другое имущество Шепелева и его жены, общая сумма которого составляла более 85 миллионов гривен, был наложен арест.

Шепелев во время пребывания в СИЗО был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу. По результатам проведенной специалистами Министерства здравоохранения проверки было установлено, что диагноз Шепелеву медики больницы вынесли безосновательно. В итоге ГПУ открыла уголовное производство по факту фальсификации врачами диагноза экс-нардепу.

Шепелев времени не терял и успешно сбежал из больницы.

«На территорию больницы заехала машина, на которой, предположительно, исчез подозреваемый с представителем конвойной роты. Непонятно, почему не отреагировали другие сотрудники конвойной роты, почему они достаточно долго не давали никаких сигналов, чтобы можно было оперативно отреагировать», – рассказывали тогда в прокуратуре Киева.

За побег Шепелева осуждены двое сотрудников Лукьяновского СИЗО. Еще два инспектора Лукьяновского СИЗО объявлены в международный розыск и скрываются от следствия.

В итоге Шепелев был снова объявлен в международный розыск. Менее чем через год его задержали в Подмосковье в одном из ресторанов.

Он был был арестован на экстрадиционные 40 дней. Позже его содержание под стражей было продлено, но вопрос об экстрадиции затягивался. Шепелев все-таки вышел из российского СИЗО. Экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький утверждает, что освобождение из под стражи стоило экс-нардепу 10 млн долларов. «Українські Новини» со ссылкой на информированный источник писали, что Шепелев в обмен на свое освобождение из российского СИЗО дал показания о ряде украинских политиков, в частности касательно Юлии Тимошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

В 2015 году тогдашний генеральный прокурор Виктор Шокин заявил об аресте 40 млн долларов на счетах Шепелева. Также СМИ писали, что у супругов есть канадское гражданство.

Сотрудничество с ФСБ РФ

В ГПУ утверждают, что Россия отказалась экстрадировать Шепелева из-за его сотрудничества с ФСБ.

«В ходе досудебного расследования получены документы, которые указывают на истинные мотивы указанного отказа в экстрадиции Шепелева, а именно подтверждают то, что последний с 2014 года является гласным сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации и выполняет возложенные на него сотрудниками указанной спецслужбы задачи», – сообщали в ведомстве.

Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил позже, что относительно Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 111 «государственная измена» и обнародовал якобы заявления Шепелева о согласии сотрудничать с ФСБ.

В апреле 2017 года СМИ писали, что Шепелева задержали в Москве, однако эта информация не была подтверждена.

Где сейчас Шепелев?

Шепелева задержали возле Киева 8 февраля. Сейчас с ним проводятся процессуальные действия. Ему намерены избрать сегодня меру пресечения.

Интересно, что в ГПУ заявили о наличии у Шепелева удостоверения сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности Донецкой народной республики».

Шепелев предстал перед судом со следами побоев и сломанной челюстью. Его обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В Печерском суде Киева рассмотривали меру пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. На заседании присутствали его адвокат, прокурор, как сообщало «Гуляй Поле» со ссылкой на «Украинскую Правду».

Сам Шепелев на вопросы журналистов отметил: «У меня сломана челюсть, мне трудно говорить».

У него синяки под глазами и на лбу.

Заседание суда должно было начаться в 11:30, однако началось только после 14 часов. По инфомарции УП, причиной задержки стала встреча Шепелева с его адвокатом перед заседанием.

Перед этим защита Шепелева заявила про отвод прокурору. Шепелев это ходатайство поддержал.

Адвокат мотивировал это нарушением права на защиту.

В свою очередь прокуроры не поддержали это ходатайство и отметили, что оснований для этого нет.

Кроме того, прокурор Кравченко отметил, что следственные действия с участием подозреваемого Шепелева пока не проводились и праву на защиту не нарушено.

Служба безопасности заявляет, что во время задержания экс-депутата Александра Шепелева, действовала исключительно в рамках законодательства. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя повреждение задержанного для «ЛIГАБiзнесIнформ».

«Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают», – сказала Гитлянская.

Перед этим прокурор Руслан Кравченко сообщил, что Шепелев подал в СБУ заявление «О похищении и избиении неизвестными лицами правоохранительных органов».

Подозреваемого в госизмене бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева задержали 8 февраля сотрудники СБУ. При себе у него было удостоверение «ДНР». Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее информации, при себе у задержанного обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою одного з ко… Опубліковано Ларисою Сарган 9 лютого 2018 р.

Пресс-секретарь рассказала, что в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве «по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений». С 2014 года он находился в розыске.

В частности, военная прокуратура ведет в отношении экс-нардепа следствие по подозрению в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

«Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд г. Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», – пишет Сарган.

По ее словам, заседание назначено на 11:30 пятницы, 9 февраля. Судья – Литвинова.

По информации «Укринформа», Шепелева задержали в Конча-Заспе под Киевом, где у него дом. Якобы он там жил уже неделю.

Сообщается, что сейчас бывший депутат находится в следственном изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке столицы.

Как известно, Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств «Родовид банка» на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал, как уже ранее писали, в делах об убийстве главы наблюдательного совета «Автокразбанк» Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера «Родовида» Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

О чем поведал Шепелев в суде

Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что неизвестные задержали его несколько дней назад и выбивали из него информацию о представителях властей. Об этом он сказал в комментарии журналистам в ожидании возвращения судьи из совещательной комнаты.

Он заявил, что находясь за границей писал в Украину и хотел вернуться, ждал ответа.

«Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали. Украли можно сказать – мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел. Держали два дня непонятно где, непонятно в каком гараже», – сказал он.

«Требовали от меня информацию на действующую власть: Порошенко, Тимошенко, Турчинову по олигархам. При этом меня постоянно били», – сказал Шепелев и добавил, что после этого его «помыли, зашили, переодели в другую одежду».

Он также сказал, что пока находился там, люди, задержавшие его, постоянно созванивались с кем-то по телефону и называли фамилии: Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков.

Шепелев сказал, что после этого он оказался в лесу в районе Конча-Заспы на 40-50-ом километре.

После этого, по его словам, по анонимному звонку там оказалась СБУ.

«Меня привезли на Аскольдов переулок», – добавил он.

Дальше Шепелев не успел договорить, потому что в зал вернулся суд.

В зал суда пришла также жена Шепелева Галина.

Прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко рассказал, что избиение Шепелева при задержании будут расследовать.

«Гарантирую что факт избиения будет расследоваться», – заявил он.

«Считаю, что надо зарегистрировать производства по расследованию нанесения телесных повреждений Шепелеву», – добавил он.

Во время заседания суда экс-депутату Александру Шепелеву стало плохо. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Судебное заседание продолжается уже десять часов. К вечеру задержанному стало плохо, адвокаты вызвали к нему медиков. Шепелева осматривали более полутора часов», – говорится в сообщении.

Защита экс-депутата заявила об отводе судьи и теперь в зале суда ждут нового председателя заседания.

Что решил суд на данный момент

Суд принял решение, что заседание по избранию бывшему народному депутату Александру Шепелеву меры пресечения пройдет в закрытом режиме. Такое решение сегодня принял Печерский районный суд Киева.

Соответствующее ходатайство подали прокуроры, они сослались на тайну следствия.

В итоге Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, сообщал «УНИАН».

Суд принял решение о применении меры пресечения, избранной 26 марта 2015 года.

https://politua.org/2018/02/10/35626/

«Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года», – заявила судья.

Постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уточнил, что решение принято в соответствии с постановлением суда от 26 марта 2015 года, потому что «подозреваемому Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения».

«А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения. Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждено наши все доводы и наши все доказательства, подтверждающие как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – подчеркнул Кравченко.

Амир О’Лик, специально для «Гуляй Поля»