Шепелев рассказал свою версию его задержания СБУ

В ходе судебного заседания Шепелеву стало плохо. Вызванные адвокатами медики осматривали задержанного полтора часа. В итоге суд арестовал экс-нардепа на два месяца.

Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что неизвестные задержали его несколько дней назад и выбивали из него информацию о представителях властей. Об этом он сказал в комментарии журналистам в ожидании возвращения судьи из совещательной комнаты, передает «Украинская Правда».

Он заявил, что находясь за границей писал в Украину и хотел вернуться, ждал ответа.

«Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали. Украли можно сказать – мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел. Держали два дня непонятно где, непонятно в каком гараже», – сказал он.

«Требовали от меня информацию на действующую власть: Порошенко, Тимошенко, Турчинову по олигархам. При этом меня постоянно били «, – сказал Шепелев и добавил, что после этого его «помыли, зашили, переодели в другую одежду».

Он также сказал, что пока находился там, люди, задержавшие его, постоянно созванивались с кем-то по телефону и называли фамилии: Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков.

Шепелев сказал, что после этого он оказался в лесу в районе Конча-Заспы на 40-50-ом километре.

После этого, по его словам, по анонимному звонку там оказалась СБУ.

«Меня привезли на Аскольдов переулок», – добавил он.

Дальше Шепелев не успел договорить, потому что в зал вернулся суд.

В зал суда пришла также жена Шепелева Галина.

Прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко рассказал, что избиение Шепелева при задержании будут расследовать.

«Гарантирую что факт избиения будет расследоваться», – заявил он.

«Считаю, что надо зарегистрировать производства по расследованию нанесения телесных повреждений Шепелеву», – добавил он.

Во время заседания суда экс-депутату Александру Шепелеву стало плохо. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Судебное заседание продолжается уже десять часов. К вечеру задержанному стало плохо, адвокаты вызвали к нему медиков. Шепелева осматривали более полутора часов», – говорится в сообщении.

Защита экс-депутата заявила об отводе судьи и теперь в зале суда ждут нового председателя заседания.

Суд принял решение, что заседание по избранию бывшему народному депутату Александру Шепелеву меры пресечения пройдет в закрытом режиме. Такое решение сегодня принял Печерский районный суд Киева.

Соответствующее ходатайство подали прокуроры, они сослались на тайну следствия. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил позже, что относительно Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 111 «государственная измена» и обнародовал якобы заявления Шепелева о согласии сотрудничать с ФСБ.

В ГПУ утверждают, что Россия отказывалась экстрадировать Шепелева из-за его сотрудничества с ФСБ.

«В ходе досудебного расследования получены документы, которые указывают на истинные мотивы указанного отказа в экстрадиции Шепелева, а именно подтверждают то, что последний с 2014 года является гласным сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации и выполняет возложенные на него сотрудниками указанной спецслужбы задачи», – сообщали в ведомстве.

В итоге, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Соответствующее решение объявила следственный судья Ирина Литвинова, передает «УНИАН».

Суд принял решение о применении меры пресечения, избранной 26 марта 2015 года.

«Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу меру пресечения в виде содержания под стражей, избранной согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015 года», – заявила судья.

Постановление подлежит немедленному исполнению после оглашения и может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 5 дней.

Заместитель начальника отдела процессуального руководства Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко уточнил, что решение принято в соответствии с постановлением суда от 26 марта 2015 года, потому что «подозреваемому Шепелеву было уже избрано заочно меру пресечения».

«А сейчас рассматривалось ходатайство о применении данной меры пресечения. Подозрение подтверждается соответствующими доказательствами, то есть следственным судьей этим решением подтверждено наши все доводы и наши все доказательства, подтверждающие как и подозрение, так и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – подчеркнул Кравченко.

«Украинская Правда»