Почему нельзя смешивать секс, политику и расследование

Три видео с Рыбкой и ноль информации про Приходько! И кто, позвольте спросить, уводит расследование по непонятному следу?

Навальный сделал решающую ошибку, после которой его расследование про Приходько и Дерипаску никому больше не интересно. Именно расследование, а не бульварные вульгарности. Так вот ни в коем случае нельзя ни в какое расследование ставить секс. Секс перекроет любой контекст. Про Путина, про Чайку, про Димона, про коррупцию, про Дерипаску – это вообще не имеет значения. Если есть секс, то, считай, что больше ничего никто не заметит. На ниве секса у Алексея вообще не очень хорошо получается, пишет в своем блоге на «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Его известная шутка про дебаты Собчак и Грудинина была просто омерзительна, например. Вот просто похабна и ничего более. Так что лучше сосредоточиться на том, что у тебя, то есть у Навального, действительно отлично получается и что, собственно, и сделало тебе имя и репутацию. И если история задумывалась, как рассказ о недопустимых связях Олега Дерипаски и Сергея Приходько, то об этом и надо писать. А вот эти связи прослеживаются слабо. Даже в новом посте Навального – три видео с Рыбкой и ноль информации про Приходько! И кто уводит расследование по непонятному следу? Само по себе появление высокого чиновника в компании олигарха – это, конечно, сомнительное обстоятельство. Но не в нашей стране. На Западе Приходько уже отвечал бы на настойчивые вопросы, но в России это не сработает даже для либерально настроенной аудитории. Да мало ли кто с кем дружит и кто к кому на яхту в гости ходит, Алексей! Ты покажи жирую фактуру!

Покажи, какие преимущества извлек Дерипаска из этих заплывов! Ты покажи мне не пятьсот картинок из инстаграма Рыбки, на которую мне плевать и забыть. Покажи хотя бы пяток фотографий Приходько и Дерипаски в неприятных декорациях. Пяток документов с цифрами и графиками. Вот, скажем, на этой неделе была новость, очень для Дерипаски деликатная. Его фирма вышла на Лондонскую биржу в обход санкций – так считает британская разведка. А Приходько у нас чуть ли не главнее Лаврова во внешней политике, правильно я понял? А может быть, тут связь есть какая-то – между выходом на биржу в обход санкций и заплывом на яхте с главным человеком в международных делах?

Может здесь что-то раскопается? Копайте глубже! Потому что сейчас это выглядит или как слив врагов Дерипаски, или как слив врагов Приходько, или как промоушн Насти Рыбки, или как черт знает что. Я тоже чувствую, что в этой истории что-то не так. Что на яхте такие люди не просто, простите за каламбур, рыбку ловят. Но мы же не ВАДА или МОК. Это МОК достаточно сомнений и подозрений. А мне хотелось бы четкой фактуры, без Рыбки, групповухи и прочих сальных подробностей. И я надеюсь, что фактуры будет – если, конечно, здесь есть реальная история.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»