Российские регионы стремительно беднеют и обрастают долгами

Дефолт регионов считают невозможным, но долги составляют до 100% и выше, от размеров доходов самих регионов. Один из самых показательных примеров региональных проблем – Республика Карелия. Все дело в отсутствии инвестиционного климата в стране, в целом.

В конце января 2018 года Минфин установил казначейское наблюдение за Хакасией и Костромской областью. На исходе прошлого года руководство Республики Карелия заявило о нехватке денег на выполнение «майских указов» президента. У многих регионов растет госдолг, при этом местные чиновники, чтобы выполнить эти указы, должны поднять зарплату бюджетникам. Чем это грозит субъектам Федерации? Что происходит с их экономикой? Как выполняются «майские указы» президента? На вопросы журналиста «Новой Газеты» Сергея Маркелова отвечает ведущий российский эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.

– В Хакасии и Костромской области введено казначейское сопровождение. В чем причина?

– У них второе и третье места среди регионов по долговой нагрузке, рост объема долга и дефицит бюджета. То же самое, но еще хуже – в Мордовии, однако ее не тронули, видимо, ждут завершения чемпионата мира по футболу – Саранск будет одним из мест его проведения. Вот как помогает большой спорт! Карелия под вопросом из-за свеженазначенного главы – скорее, Минфин поможет деньгами.

– У каких регионов есть риск оказаться в этом же списке?

– Кабардино-Балкария, Смоленская область, Еврейская автономная область, Удмуртия и Псковская область, но в последних двух тоже новые главы.

– Немногие регионы могут сами себя содержать. Как в связи с этим распределяются дотации: чем беднее, тем их больше?

– Чтобы объяснить систему межбюджетных трансфертов, нужно лекцию прочитать. Есть дотация на выравнивание, она распределяется по следующей формуле: самым бедным добавляют до определенного уровня, среднеразвитым – с учетом их уровня развития, а регионы с душевым ВРП (валовой региональный продукт) больше среднероссийского дотацию на выравнивание не получают. Их почему-то называют регионами-донорами, хотя они получают другие трансферты. Доля дотации на выравнивание в тучные годы была низкой – около четверти всех трансфертов, а в 2017 году она выросла почти до 40%. Это правильный сдвиг, повышающий прозрачность межбюджетных отношений.

Другой вид помощи – дотация на сбалансированность – выдается по мутным критериям, крупнейшие ее получатели – Крым и Чечня.

– У многих регионов растет госдолг, есть даже задолженность перед коммерческими банками. Например, Новгородская область первой допустила дефолт в 2015 году, просрочив погашение кредита коммерческому банку. В связи с этим какие вы видите перспективы? Возможно ли укрупнение регионов и создание конгломераций (присоединение, допустим, Псковской и Новгородской областей к Петербургу)?

– Почему «даже»? В структуре суммарного долга регионов и муниципалитетов треть приходится на кредиты коммерческих банков. Доля этих дорогих кредитов сокращалась в течение двух лет, потому что Минфин добавлял регионам сверхдешевых бюджетных кредитов. Но начиная с 2018 года их будут давать в разы меньше, а ранее полученные бюджетные кредиты придется возвращать. Хотя могут разрешить возвращать позже, если регион ведет правильную бюджетную политику – имеет профицит бюджета, его доходы растут и т.д. А у Карелии пять лет подряд дефицит, хотя в 2017 году он не такой значительный (-3%). Сравните с Мордовией, у которой -24%, или Костромской областью (-9%).

Ситуация с долгом немного улучшилась. В январе-ноябре 2017 года его нарастил только 21 регион, большинство сокращали. К сожалению, Карелия сократить долг не смогла из-за слабого роста доходов бюджета.

Дефолт Новгородской области в 2015 году был техническим – регион не сразу смог занять в банках, чтобы перекредитоваться. Два последних года долг области не рос, а долговая нагрузка не самая высокая (67% от собственных доходов).

Не понимаю, как повлияет на бюджетные проблемы укрупнение регионов и что такое конгломерации (в моей профессии этот термин неизвестен). От укрупнения доходы в регионе прибавятся? Предложите властям Санкт-Петербурга присоединить к ним любую область, даже Ленинградскую, – они будут отбиваться изо всех сил. Никто не хочет размазывать свои доходы на бедные регионы. Если очень хочется присоединяться, так давайте уж сразу к Москве!

– Чем могут регионы привлечь инвесторов? В той же Карелии запасов доступного леса нет, высокие тарифы, инфраструктура не развита, дефицит трудовых ресурсов…

– Проблема не в Карелии, а в плохом инвестиционном климате в стране в целом. За 2013–2016 годы инвестиции в России сократились на 12% в реальном выражении, с учетом инфляции. Рост продолжался в основном в федеральных городах и на главных нефтегазовых территориях. Большинство промышленных регионов имели очень сильный спад инвестиций – на 15–40%. По данным за три квартала 2017 года, инвестиции выросли на 3%, но в основном за счет Москвы, ХМАО, Якутии и Крыма. Инвестиционные приоритеты понятны: для бизнеса это столица и важнейшие нефтегазовые регионы, а для федерального бюджета – геополитика.

В Москве инвестиции выросли на 20%, при этом четверть всех вложений идет из огромного столичного бюджета: транспорт, благоустройство, реновация и т.д. Другим регионам такое и не снилось. «Дефицит трудовых ресурсов» – это полусоветский термин. В Карелии повышенный уровень безработицы. Проблема в том, что люди живут там, где нет работы, или не имеют нужной квалификации для заявленных вакансий. Или не хотят работать за очень низкую зарплату и выживают за счет «теневой» занятости.

– Чем чреват для регионов огромный госдолг? Возможно ли в связи с этим их банкротство?

– Банкротство регионов невозможно. Решают проблему по-разному. В двух регионах недавно ввели казначейское сопровождение бюджета. Это значит, что Минфин следит за расходами бюджета региона, чтобы меньше тратили на то, что Минфин считает неэффективными расходами. Проще говоря, это принудительная оптимизация расходов бюджета региона.

В Карелии вряд ли это сделают в 2018 году, так как губернатора недавно назначил президент. С большой вероятностью подкинут дополнительные трансферты. Губернатор уже об этом просил публично. Пока он новенький, можно просить громко, но недолго…

Нужно бороться за рост доходов бюджета, тут есть резервы. Доходы бюджета Карелии в январе-ноябре прошлого года выросли только на 0,8%, а в среднем по регионам – на 8,5%. Нужно смотреть, как платят налог на прибыль крупные компании, работающие в республике: в январе-ноябре поступления этого налога сократились в республике на 5%. Его доля в доходах бюджета Карелии неприлично низкая – 10%, как в бедной, депрессивной Псковской области. Ударило по республике и перераспределение в федеральный бюджет части акцизов, их поступления сократились на 14%. Значит, надо биться с Минфином за компенсацию выпавших доходов бюджета Карелии.

– В комментарии карельскому изданию «Черника» в апреле 2017 года вы назвали «печальнейшим» положение Карелии. Что-то изменилось за 10 месяцев или стало хуже? Что ждет регион в этом году: рост госдолга или его уменьшение?

– Суммарный долг Карелии и ее муниципалитетов на 1 декабря 2017 года – почти 26 млрд рублей. Он практически равен собственным, без трансфертов, доходам консолидированного бюджета республики. То есть долг составил 99%. Намного хуже ситуация только в Мордовии (186%), Костромской области (118%) и Хакасии (117%). Карелия следует за ними. Примерно такая же долговая нагрузка в Кабардино-Балкарии (98%), но у нее объем долга вдвое меньше. В конце года долг у всех регионов обычно растет, потому что надо отчитываться по указам, оплачивать госконтракты и т.д. Ждем данных на 1 января.

Наталья Зубаревич, «Новая Газета»