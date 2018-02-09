Хит-пард вооружений ВПК ОРДЛО

Самодельные вундерваффе. Топ-5 достижений оружейников ОРДЛО. Представители «молодых республик» оккупированного Донбасса неоднократно хвастались достижениями своей оружейной «промышленности».

Мы насчитали как минимум пять образцов оружия, которые удалось осилить сепаратистам, причем преимущественно в единичных экземплярах, использовать которые можно только в пропагандистских целях, да и то с сомнительным результатом. О хит-параде вооружений ВПК ОРДЛО рассказал Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Установка для одиночного пуска 122-мм неуправляемых ракет от «Града»

Самым большим достижением «военно-промышленного комплекса «ЛДНР» стало налаживание массового производства мобильной огневой установки – аналога советского диверсионного «Град-П». Однако такое оружие сложно назвать высокотехнологичным – обыкновенная труба определенного диаметра и самые примитивные средства прицеливания (которые, судя по фото и видео, на части образцов просто отсутствуют). Некоторое время назад в прессе всплывала информация, что в «ДНР» они производятся на мощностях «отжатого» у Ахметова Комсомольского рудоуправления, а в «ЛНР» – в Алчевске.

Таких установок произведено довольно много, так как они отвечают всем требованиям мобильной войны – их достаточно легко перевозить, после выстрела легко можно поменять позицию, пока не прилетела «ответка» (которая заметим в последнее время стала прилетать боевикам все чаще и точнее). А дешевизна изготовления и большое количество завезенных снарядов от «Града» позволяют говорить о единственном реальном местном образце вооружения в оккупационном корпусе на Донбассе.

Пистолет «Оплот»

Гордостью «ДНР» является пистолет «Оплот», который испытывал лично «отец нации» Захарченко. Судя по видео с этих испытаний, пистолет является версией старого советского пистолета Токарева ТТ образца 1933 г., однако с двумя стволами как под оригинальный патрон 7,62х25, так и «макаровский» 9х19. Из внешних отличий – сделана прицельная планка, внизу установлена планка Пикантини, а также новый (?) магазин на 10 патронов.

До сих пор неясно – это переделка пистолетов, которые поставляются со складов России или где-то «в шахтах» сохранилась техническая документация, которая позволила в гараже на паре станков с ЧПУ кустарно производить такую копию.

Но есть и еще одна версия происхождения «Оплота». Дело в том, что в Китае фирмой Norinco производится такой себе пистолет «Тип 54. Модель 213». И при просмотре видео «от ДНР» хорошо видны как хромированный ствол (чего явно нельзя достичь в гараже), так и золотистые печати на рукоятке, которые присутствуют в подарочном варианте от китайского производителя. Поэтому вполне можно предположить, что купив где-то на рынке (скорей всего российском) такой китайский «ствол» (или даже десяток) донецкие «оружейники» выкатили для пропагандистов свой «Оплот». Этим кстати можно объяснить и тот факт, что Захарченко довольно свободно испытывал пистолет, очевидно совершенно не опасаясь того, что он может взорваться в руках.

12,7 мм крупнокалиберная снайперская винтовка «Дончанка»

Осенью 2017 г. на фоне сообщений о получении Украиной из США 12,7-мм снайперских винтовок «Баррет М-107» средства массовой информации на оккупированных территориях выдали победную реляцию о выпуске «в промышленных масштабах» своего ответа – винтовки «Дончанка».

Судя по многочисленным фото, она выглядит как советское Противотанковое однозарядное ружье образца 1941 года системы Дегтярева (ПТРД) с небольшими доработками типа оптики. Тогда возникает закономерный вопрос – какой именно калибр этого «монстра»? Если 12,7 мм со стволом от пулемета «Утес», как заявляют «разработчики», то он не должен быть похож на ПТРД, которое имеет калибр 14,5 мм.

В целом же можно говорить, что эта поделка вряд ли будет выпускаться серийно, так как снабжение из России оккупационного корпуса идет, что называется, по высшему разряду и вряд ли найдется много желающих использовать такое тяжелое, при том самодельное в самом худшем смысле этого слова, оружие на фронте.

23-мм крупнокалиберная винтовка «Сепаратист»

Буквально на днях на канале известного российского «добровольца» Семена Пегова засветили очередного монстра – 23 мм винтовку. Судя по фото и видео фактически это ствол от ЗУ-23-2, установленный на самодельный станок без всяких изысков типа направляющих для отката. Учитывая отсутствие всяческих прицельных приспособлений и рыскание ствола при выстреле, вести огонь из нее можно только неприцельно – «в сторону противника».

Понятно, что никакая это не снайперская винтовка, а просто поделка очередного «кулибина», который нашел брошенную «зушку» и решил соорудить «вундерваффе».

Минометный снаряд

Летом 2017 г. в «ДНР» появилась еще одна поделка – минометный снаряд. Фактически это некий гибрид гранаты Ф-1 (в обиходе «лимонка») и вышибного патрона.

На видео, которое было опубликовано на Telegram-канале WarGonzo, хорошо видно, что при выстреле мина способна пролететь расстояние до 600 метров, после чего взрывается до соприкосновения с землей. При этом осколки покрывают довольно значительную площадь. Таким образом достигается большая дальность, на которую можно кинуть гранату. Правда неизвестно, насколько такая конструкция безопасна для стреляющих, но, как видится, с этим существуют большие проблемы.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»