У пограничников не было приказа на задержание Януковича в 2014 году

Пограничники знали о намерение Януковича вылететь в Россию, но никаких распоряжений и приказов на сей счет не получали.

У пограничников была информация, что Виктор Янукович намерен вылететь в Россию, однако приказа задерживать его не было. Об этом рассказал бывший первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин во время допроса 8 февраля в Оболонском районном суде Киева, который слушает дело о госизмене Януковича, сообщает «Деловая Столица», со ссылкой на «Украинскую Правду».

В частности, на вопрос адвокатов экс-президента, «присутствовали ли вы 22 февраля вместе с руководителем Госпогранслужбы Николаем Литвиным во время дачи им указания задержать действующего президента в Донецке», Шишолин ответил:

«Никаких указаний о задержании президента Украины, в то время действующего, никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства о пограничном контроле».

«Гуляй Поле» сообщало, что в Украине продолжается слушание дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. А тем временем инициировано заочное рассмотрение дела о расстрелах людей на Майдане и причастности к этому Виктора Януковича.

Тем временем, защита экс-президента Виктора Януковича подала в Оболонский райсуд Киева вторую часть списка свидетелей, которых они хотят допросить в рамках рассмотрения дела о государственной измене.

В перечне, который имеет «Украинская правда», – 103 человека

Адвокаты Януковича хотят вызвать на допрос бывшего верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. По их мнению, она может предоставить показания относительно, «захвата власти в феврале 2014 представителями оппозиции».

Также в списке защиты Януковича – эк-глава МИД Эстонии Урмас Паэт, которого хотят допросить по обстоятельствам убийств людей во время акций на Майдане.

Также в суд хотят вызвать экс-глав Министерств иностранных срав Франции – Лорана Фабиуса, Германии – Франка-Вальтера Штайнмайера, Польши – Радослава Сикорского – в качестве свидетелей переговоров власти и оппозиции 20-21 февраля 2014 года.

Кроме этого в списке адвокатов Януковича фигурируют представитель МИД Франции Эрик Фурнье, председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок, верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Астрид Торс, экс-посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас, экс-посол Латвии Аргита Даудзе, представитель Еврокомиссии Оливье Байи, у которых хотят спросить об основаниях признания новой власти в феврале 2014 года.

Экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, по мнению адвокатов может дать показания по факту вмешательства во внутренние дела Украины.

В списке, поданном защитой Януковича, фигурируют также несколько десятков жителей Крыма, которые, по утверждению адвокатов, могут дать показания об обстоятельствах якобы нападения в феврале 2014 году на автобусы с крымчанами-участникам митинга, которые возвращались на полуостров и избиения людей.

Как сообщалось, адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, которого судят за госизмену, заявили в суде, что аннексия Крыма стала возможна в результате действий активистов Майдана, которые избили жителей Симферополя в феврале 2014 года.

Также они продолжают настаивать на версии о «силовом захвате власти представителями оппозиции» в феврале 2014 года.

Оболонский райсуд продолжает слушать свидетелей, которых вызывает обвинение.

В частности давали показания спикер Верховной Рады Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, глава МВД Арсен Аваков, а также бывшие охранники Януковича, которые подтвердили, что покушений на его жизнь не было.

«Деловая Столица»