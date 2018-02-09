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Новости

МИД Украины добивается посещения врачами в тюрьме похищенного российскими спецслужбами Гриба

«Украинская Правда»
09 февраля 2018

По информации украинской стороны состояние здоровья Гриба вызывает серьезные опасения за его жизнь.

Министерство иностранных дел Украины требует от России допустить украинских врачей к Павлу Грибу, которого незаконно удерживают в РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «Украинская Правда».

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным отказом Российской Федерации допустить украинских врачей к незаконно удерживаемуму в России Павлу Грибу, а также игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии его здоровья», — отмечают в МИД.

Ухудшение состояния здоровья Гриба и непредоставление ему медицинской помощи в МИД расценивают как форму давления на него, чтобы получить необходимые следствию показания.

«Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека», — отмечают в министерстве.

МИД требует немедленно допустить украинских или иностранных врачей к Павлу Грибу, чтобы оценить состояния его здоровья и предоставить необходимые медицинские рекомендации.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

6 октября 2017 года ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, который страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья парня до 16 октября 2017 года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября 2017 года.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Позже в РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

1 февраля 2018 года российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.

«Украинская Правда»

Tags: Беларусь, Павел Гриб, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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