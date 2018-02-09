В МИД Украины прокомментировали решение ЕСПЧ по иску экс-политузника Афанасьева

Глава МИД Украины Климкин заявил что решение ЕСПЧ вызывает у него двойственные чувства. С одной стороны он приветствует осуждение России, с другой стороны недоумевает как ЕСПЧ оценила пытки в российских тюрьмах.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что переживает смешанные чувства от приговора Европейского суда по правам человека, который обязал Россию выплатить 2000 евро украинскому активисту, экс-политзаключенному Кремля Геннадию Афанасьеву. Об этом он написал в Twitter.

«Никогда не обсуждал решение ЕСПЧ, и относительно дела Г. Афанасьева у меня очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия России – и этот голос звучит на весь мир. С другой, все пытки оцениваются в 2000 €», – написал он.

Климкин добавил, что каждое позорное нарушение Россией прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором.

https://twitter.com/PavloKlimkin/status/961959192927068161

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 2000 евро украинскому активисту, бывшему политзаключенному Кремля Геннадию Афанасьеву.

Как сообщил правозащитник Эрнест Мезак, который подавал обращения Афанасьева в ЕСПЧ, жалоб было две. Они касались нечеловеческих условий во время длительной перевозки Афанасьева в так называемых вагонзаках – тюремных железнодорожных вагонах.

Речь шла о тесноте, холоде, невозможности стать в полный рост и воспользоваться туалетом.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1 тысячу евро Афанасьеву.

Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев сначала признал свою вину и заключил сделку со следствием, однако в суде отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками.

14 июня 2016 года его вместе с Юрием Солошенко вернули по обмену в Украину. Президент РФ Владимир Путин помиловал их в связи с состоянием здоровья.

«Гуляй Поле»