Ядерный удар по Киеву как способ решения «украинского вопроса»

И традиционное российское желание удержать Крым.

Российская агрессивность в отношение Украины, «переживания» на Смоленской площади об общественно-политической ситуации в Украине, перлы российских либералов и многое другое за прошедшую неделю. Об этом новый видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка

Разговоры о соперничестве с США и желание отомстить Украине; удивительные адепты «русского мира» из Киева; заокеанский турнир Собчак и паноптикум российских либералов: «Крым — это Украина, но мы его не отдадим»; кремлёвское объяснение, почему Польше нужно помогать Украине; старая песня МИД РФ о неонацизме и «Национальные дружины»; почему все «унижают» Россию и что с этим делать.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»