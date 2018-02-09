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Политика

Ядерный удар по Киеву как способ решения «украинского вопроса»

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
09 февраля 2018

И традиционное российское желание удержать Крым.

Российская агрессивность в отношение Украины, «переживания» на Смоленской площади об общественно-политической ситуации в Украине, перлы российских либералов и многое другое за прошедшую неделю. Об этом новый видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка

Разговоры о соперничестве с США и желание отомстить Украине; удивительные адепты «русского мира» из Киева; заокеанский турнир Собчак и паноптикум российских либералов: «Крым — это Украина, но мы его не отдадим»; кремлёвское объяснение, почему Польше нужно помогать Украине; старая песня МИД РФ о неонацизме и «Национальные дружины»; почему все «унижают» Россию и что с этим делать.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: донбасс, крым, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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