Задержанный СБУ нардеп-беглец предстал перед судом

Шепелев предстал перед судом со следами побоев и сломанной челюстью. Его обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В Печерском суде Киева начали рассмотрение меры пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. На заседании присутствуют его адвокат, прокурор, передает «Украинская Правда».

Сам Шепелев на вопросы журналистов отметил: «У меня сломана челюсть, мне трудно говорить».

У него синяки под глазами и на лбу.

Заседание суда должно было начаться в 11:30, однако началось только после 14 часов. По инфомарции УП, причиной задержки стала встреча Шепелева с его адвокатом перед заседанием.

Перед этим защита Шепелева заявила про отвод прокурору. Шепелев это ходатайство поддержал.

Адвокат мотивировал это нарушением права на защиту.

В свою очередь прокуроры не поддержали это ходатайство и отметили, что оснований для этого нет.

Кроме того, прокурор Кравченко отметил, что следственные действия с участием подозреваемого Шепелева пока не проводились и праву на защиту не нарушено.

Служба безопасности заявляет, что во время задержания экс-депутата Александра Шепелева, действовала исключительно в рамках законодательства. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя повреждение задержанного, передает «ЛIГАБiзнесIнформ».

«Сотрудники СБУ действуют исключительно в рамках законодательства. Я сейчас не готова комментировать, оказывал ли он сопротивление при задержании, но наши сотрудники действуют исключительно в рамках законодательства и не нарушают», – сказала Гитлянская.

Перед этим прокурор Руслан Кравченко сообщил, что Шепелев подал в СБУ заявление «О похищении и избиении неизвестными лицами правоохранительных органов».

Подозреваемого в госизмене бывшего народного депутата от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева задержали 8 февраля сотрудники СБУ. При себе у него было удостоверение «ДНР». Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее информации, при себе у задержанного обнаружен ряд документов, в том числе удостоверение сотрудника так называемого «министерства государственной безопасности ДНР».

Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою одного з ко… Опубліковано Ларисою Сарган 9 лютого 2018 р.

Пресс-секретарь рассказала, что в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве «по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений». С 2014 года он находился в розыске.

В частности, военная прокуратура ведет в отношении экс-нардепа следствие по подозрению в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

«Сейчас с задержанным проводятся процессуальные действия, связанные с избранием меры пресечения. В Печерский районный суд г. Киева подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», – пишет Сарган.

По ее словам, заседание назначено на 11:30 пятницы, 9 февраля. Судья – Литвинова.

По информации «Укринформа», Шепелева задержали в Конча-Заспе под Киевом, где у него дом. Якобы он там жил уже неделю.

Сообщается, что сейчас бывший депутат находится в следственном изоляторе СБУ в Аскольдовом переулке столицы.

Как известно, Шепелева обвиняют в заказном убийстве, хищении средств и государственной измене.

В апреле 2017 года российские СМИ сообщили о задержании Шепелева в Москве по ордеру на арест от Печерского районного суда Киева.

Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года сбежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей.

В 2012 году против экс-нардепа было возбуждено дело по подозрению в причастности к расхищению средств «Родовид Банка» на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года.

Позже МВД Украины сообщило, что Шепелев находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств.

Кроме того, экс-депутат фигурировал в делах об убийстве главы наблюдательного совета «Автокразбанк» Сергея Кириченко в январе 2003 года и о покушении на жизнь бывшего акционера «Родовида» Сергея Дядечко.

В августе 2016 года стало известно, что Главная военная прокуратура также открыла против экс-депутата дело по подозрению в государственной измене. По имеющимся данным, Шепелев перешел на службу в ФСБ России.

Шепелев дважды избирался в парламент по спискам БЮТ, но в 2010 году был исключен из фракции и перешел во фракцию Партии регионов, откуда все же впоследствии вышел.

На парламентских выборах 2012 года баллотировался по мажоритарному округу №13 (Винницкая обл.) как самовыдвиженец, однако занял лишь 7-е место.

В конце марта 2014 года Шевченковский райсуд Киева избрал для Шепелева меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

20 марта 2015 года в России задержали экс-нардепа Шепелева.

«Украинская Правда»