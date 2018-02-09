Бывший политузник Афанасьев выиграл иск против России в ЕСПЧ

Суд обязал Россию выплатить украинскому гражданину денежную компенсацию.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 2 тысячи евро украинскому активисту, экс-политзаключенному Кремля Геннадию Афанасьеву. Об этом Афанасьев сообщил в Facebook.

«ЕСПЧ полностью подтвердил правдивость моих слов и показаний по моей судьбе и условиях содержания в Кремлевских застенках и в целом тех событий, которые происходили за 767 дней моего заключения», – написал Афанасьев.

При этом он добавил, что «присужденные жалкие 2000 евро за пережитые мной издевательства свидетельствует только о том, что суд пошел на поводу у российского правительства».

«ЕСПЧ сам нарушил конвенцию. Он должен был предложить Украине высказаться по существу моих жалоб, потому что я гражданин Украины. Этого не произошло», – написал Афанасьев.

ЄСПЛ повністю підтвердив правдивість моїх слів та свідчень щодо моєї долі й умов утримання в Кремлівських катівнях та в … Опубліковано Hennadii Afanasiev 8 лютого 2018 р.

Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев сначала признал свою вину и заключил сделку со следствием, однако в суде отказался от показаний, заявив, что дал их под пытками.

14 июня 2016 года его вместе с Юрием Солошенко вернули по обмену в Украину. Президент России Владимир Путин помиловал их в связи с состоянием здоровья.

«Гуляй Поле»