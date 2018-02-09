Венгрия заблокировала работу комиссии Украина-НАТО по вопросам обороны

Венгрия применила право вето и заблокировала запланированную в феврале встречу КУН.

Несмотря на просьбы Украины и согласие самых влиятельных членов Североатлантического альянса, в Брюсселе так и не подтвердили дату заседания комиссии Украина-НАТО (КУН) на уровне министров обороны. Эту информацию, как передает «Украинская Правда», поступившую из дипломатических источников, подтвердили в штаб-квартире Альянса.

Министерское заседание КУН должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса – это одна из немногих возможностей за год, во время которой у главы украинского военного ведомства есть возможность представить свои мысли министрам всех ключевых стран-партнеров.

Однако Венгрия применила право вето и заблокировала встречу, это подтвердили несколько источников.

«На данный момент в календаре нет назначенных заседаний комиссии Украина-НАТО», – сообщили в Брюсселе в ответ на запрос ЕП. Чиновник Альянса при этом напомнил, что в декабре состоялось заседание КУН, где «обсуждали ситуацию с безопасностью в Украине и ход реформ».

Эту встречу Венгрия не стала блокировать – вероятно, из-за низкого представительства. Страны-члены НАТО присутствовали на ней на уровне послов.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто в январе публично обещал, что будет блокировать министерское заседание Комиссии.

Пока остается неясным, поедет ли Степан Полторак в Брюссель, несмотря на отмену планов провести КУН. Источники ЕП, близкие к Минобороны, говорят, что поездка еще недавна была в предварительном графике министра. Между тем официального подтверждения этих планов пока нет. В НАТО объяснили, что этот комментарий должна дать украинская сторона. В Минобороны пообещали ответить на этот вопрос позже (не исключено, что уже после начала визита, если он состоится).

В то же время технически остается возможность визита Полторака на министерское заседание НАТО для двусторонних встреч, без формального проведения КУН.

«Украинская Правда»