Как в Россию пытаются заманить деньги

Очень нужны деньги: как Путин заманивает на Родину блудных олигархов. С большим опозданием в РФ в ответ на «список Магнитского» таки подготовили «список Титова», вот только касается он не западных функционеров, а своих беглецов, утомленных западными демократическими ценностями.

Финансовый регулятор Швейцарии (FINMA), отвечающий за контроль над профессиональными участниками рынка капитала, ввел санкции против «Газпромбанк Швейцария», являющегося дочерней структурой российского Газпромбанка. Речь идет о запрете привлекать новых частных клиентов. Как следует из публикации в The Associated Press, швейцарский регулятор осуществил проверку более 30 местных банков, которые засветились в результате опубликования так называемого «панамского досье». Причем 20 финансовых учреждений были проверены с особым тщанием. Самое удивительное, что в результате этой операции практически никто не пострадал (у нас бы уже воспользовались поводом и «очистили» как минимум две трети фигурантов, а остальную треть – поставили на абонемент). Единственный, кто не вышел сухим из воды, – это вышеупомянутый «Газпромбанк Швейцария», который, учитывая его швейцарскую банковскую лицензию, является ключевым элементом в структурировании финансовых потоков российского газового монополиста и причастных к нему групп влияния, пишет Алексей Кущ на страницах «Деловой Столицы».

Пикантности этой истории добавляет и причастность в прошлом к Газпромбанку Юрия Ковальчука, одного из ближайших соратников Путина.

Запрет, введенный относительно банка, не столь уж и критичен. Учитывая, что банк явно не работал на розницу и не расширял клиентскую базу, а обслуживал узкий круг вип-клиентов, эту санкцию можно расценить лишь как репутационный ущерб, и то относительный. Памятуя толстокожесть россиян к таким сантиментам, на работе банка это, скорее всего, не отразится. Хотя факт остается фактом – с 2016 г., когда произошла утечка «панамских райских бумаг» – это первый случай регуляторного реагирования подобного рода.

Скорее всего, газпромовцы пострадали в результате прошлых транзакций Русского коммерческого банка – именно так называлась эта компания до 2009 г., когда Газпром приобрел ее для расширения своих финансово-операционных возможностей в Европе. До этого у него была лишь финансовая компания в Люксембурге и несколько на Кипре, но ни одна из них не имела банковской лицензии. Купить «коренной» швейцарский банк россиянам тогда было проблематично, и они пошли по самому простому пути, купив уже созданный в Швейцарии Русский коммерческий банк.

Даже непосвященному понятно, что данная структура в альпийской стране занималась явно не кредитованием производителей часов, шоколада и швейцарского сыра. Скорее всего, это был достаточно активный узел по обслуживанию российской клиентуры, которая выводила в Швейцарию свои капиталы. Как показывает практика, подобные «хвосты» невозможно спрятать, и они, как скелеты в шкафу, вываливаются при первой же ревизии. Скорее всего, здесь произошло именно это – при проверке всплыли устаревшие транзакции, которые были сомнительны с точки зрения due diligence в части идентификации клиентов и недопущения отмывания денег, полученных незаконным путем.

Что будет дальше, вполне прогнозируемо: регулятор уже успел заявить, что его цель не наказать, а заставить банк вернуться в действующее правовое поле, и тогда санкции будут сняты.

Впрочем, примечательна не сама история с указанным выше банком, а тот фон, на котором она развивалась. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, попавший в санкционные списки США, совсем недавно организовал встречу с опальными российскими олигархами, которая прошла в Лондоне. Чай с полонием не подавали, встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Среди приглашенных засветились такие известные персоны, как акционер банка «Траст» Илья Юров и собственник «Евросети» Евгений Чичваркин. Судачат, что собрался почти взвод российских младоолигархов – до 30 человек.

Как заявил Титов, все они «нормальные ребята», просто запутались, и родина должна им помочь. Большинство из фигурантов находятся в международном розыске по линии Интерпола и могут себя более-менее комфортно чувствовать лишь в Великобритании, которая, исходя из принципов инвестиционного туризма, не выдает никого, у кого в кармане есть нечто весомее одного миллиона фунтов стерлингов.

Но длительное пребывание на Туманном Альбионе чревато повреждением психики: овсянка и вечный туман делают свое неблагодарное дело.

Сама схема возвращения тоже выглядит пока достаточно туманно. Поговаривают, что есть некий список, который показали самому Владимиру Путину. Правда, его пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил дезавуировать эту информацию, уж слишком «самодержавно» она прозвучала накануне выборов. Поэтому вопрос, «узнает ли Родина-мать пропавших своих сыновей?» остается открытым, тем более что сыновей достаточно много.

Тем не менее уже сейчас в радикальной части российского общества, незадурманенной ересью либертарианства, звучат призывы применить против олигархов различные модели «очищения» перед народом, по аналогии с саудовским взиманием дани с принцев. Варианты могут быть различные: платишь некий входной билет и возвращаешься на родину, при этом твоя фамилия исчезает из списков Интерпола. А затем, как некогда в Золотой Орде, часть времени проводишь при дворе, но с правом выезда за границу, «на воды». Возможно, при условии, что дома останется некто ценный: жена, кот, любовница.

Тем, кто пожелает спасти свои капиталы из санкционной давильни, могут предложить и некие суррогатные российские ценные бумаги: в валюте и под гарантии государства. С процентом выше европейского.

Это особенно немаловажно, учитывая, что многие европейские банки поставили транзакции россиян «на стоп», то есть на усиленную идентификацию и проверку, в результате чего не только замедлилась скорость проведения операций, но и возник реальный риск их частичной блокировки. Деньги из РФ теперь должны быть чище, чем проповедь Папы Римского. Главные требования к россиянам со стороны европейских банковских офицеров – это раскрытие реальных бенефициаров и объяснение источника происхождения денег. И с первым, и со вторым в РФ всегда были большие проблемы: какие бенефициары, такие и источники.

Таким образом, с большим опозданием в РФ в ответ на «список Магнитского» таки подготовили «список Титова», вот только касается он не западных функционеров, а своих беглецов, утомленных западными демократическими ценностями.

В открытой части списка на данный момент 17 фамилий.

Никто из озвученных персон широкой общественности не известен. Это, так сказать, «олигархи второго сорта», уцененные. Интересные фигуранты есть в закрытой части, но они дадут согласие на огласку лишь при условии железных гарантий, что прощены. Россияне обещают сюрпризы.

При этом даже в самом списке есть некие подгруппы и фракции. Часть хочет, чтобы их простили, но оставили на Западе. К оным относится бывший функционер Газпрома Алексей Шматко. В то же время бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов не прочь поцеловать взлетную полосу Шереметьево.

Таким образом, мы стали свидетелями как бы разновекторного давления на российскую бизнес-элиту. С одной стороны, западный мир начал постепенную зачистку своей финансовой инфраструктуры от «мутных» россиян, причем особо не разбирая, кто из них друг режима, а кто уже лет 20 как от него скрывается. А с другой – в Кремле, где испытывают острую финансовую гипоксию, не прочь предложить опальным олигархам и подолигархикам – «чай, теплую одежду и наше радушие». Эта схема идеально ложится и в прокрустово ложе российской пропаганды: не бегите на Запад, вас там не поймут, а лучше оставайтесь в родных пенатах, где всегда можно договориться за умеренную плату.

Пока действие этих противоположных векторов давления не привело к реальным результатам. Российские олигархи на Западе прочно держат свои активы, и заманить их обратно будет достаточно трудно, ведь придется частично пожертвовать контролем над ними. Отчасти это подтверждает ситуация с Романом Абрамовичем, который, по слухам, подал прошение на получение вида на жительство в Швейцарии.

В этой связи недавняя возможная экстренная замена российского санкционного списка в США выглядит очень противоречиво, если оценивать ее с позиции традиционной конспирологии, которая уже год звучит как: «Трамп действует в интересах Москвы». Ведь если замена списка и состоялась, то она произошла как раз в интересах Вашингтона: американцы поспешили включить в него всю действующую бизнес-элиту РФ, с тем чтобы подтолкнуть ее к «правильному» решению. Но, к сожалению для Кремля, ответ на риторический вопрос «В чем сила, брат?» звучит сегодня примерно так: «В свободе финансовых транзакций».

На практике российскую бизнес-элиту, скорее всего, ждет раскол: часть последует примеру Абрамовича и осядет на Западе (у кого вовремя произошло структурирование международного бизнеса по западным стандартам и все достаточно прозрачно). Другая же часть, уж слишком завязанная на коррупционные потоки и замазанная теневыми операциями, скорее всего, очень скоро появится в рейсах на Москву, и тогда вновь прозвучит знаменитое: «Мальчик, ты не понял. Мы домой летим. Водочки нам принеси».

Алексей Кущ, «Деловая Столица»