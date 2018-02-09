Понятно мнение тех, кто в его геройстве сомневается. Сама война сомнительна, но…

Роману Филиппову еще и 34 лет не исполнилось. Он и служить мог еще сколько лет, а уж просто пожить! Теперь его хоронят с почестями, как героя и даже звание Героя у него есть. Только он об этом не знает. Не знает, что министр обороны и прочие генералы, которых он если и видел, то издалека, пришли с ним проститься. Говорить о хорошем в такой ситуации трудно. Но если с отдельным погибшим летчиком прощается министр обороны – значит, слава богу, мы не дошли до того, когда жертв войны в Сирии будет столько, что ни министров на кладбище не будет, ни звезд героя, да и просто наград. Как в Афганистане или в Чечне, когда гибли тысячи и никто не называл имен. Хотя семью Филиппова это вряд ли утешит, как и миллион рублей – или сколько им там в итоге заплатят, пишет Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы».

У нас тут спор возник: Филиппов герой или не герой? Не по званию, а по факту. И я отчасти понимаю тех, кто в его героизме сомневается. Потому что сама война сомнительная. Потому что не понятно, что мы вообще в Сирии делали. Потому что непонятно, почему летчик Филиппов погиб, несмотря на то, что войну уже объявили законченной? Два раза уже заканчивали воевать. Когда закончим в третий? И закончим ли вообще? И могут ли быть герои в принципе на таких войнах?

Я считаю, что могут. И для меня не подлежит сомнению героизм солдат, воевавших в Афганистане и в Чечне, кстати, тоже. Был бы это наемник, который по доброй воле и за деньги едет убивать – тогда другое дело. А у солдата есть служба, у солдата есть присяга. Страна посылает его в эту Сирию и дает ему приказ. И он этот приказ выполняет и не может нести ответственности за то, что приказы у государства какие-то странные, и что командуют им люди не всегда достойные. И как солдат, Роман Филиппов честно и до самой последней секунды выполнял свой долг и не его вина, что годы спустя мы спросим: а за что погиб этот мужчина, которому даже 34 года не исполнилось?

Я не ставлю знак равенства между солдатами и начальством. Начальству на этой войне гордится совершенно нечем. И начальству никакие звезды и медали не полагаются. А солдату стыдиться нечего, и семье солдата нечего стыдится. Только пусть семья не обольщается. Когда генералы на панихиде говорят, что будут помнить героя всегда – это не правда. Всегда его будет помнить только семья и друзья. А для генералов герой через пару дней превратиться в статистическую строчку.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»