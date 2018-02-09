Выявлен связной между Кремлем и Манафортом 

В качестве связного, через которого поддерживалась прямая связь между российскими властями и руководителем предвыборного штаба Трампа выступил российский олигарх Дерипаска.

Выявлена прямая связь между экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа, Полом Манафортом и Сергеем Приходько, заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева и главой Аппарата правительства России. Примечательно, что связным между ними является российский олигарх Олег Дерипаска. Связь это была выявлена в ходе очередного расследования проведенного российским «Фондом борьбы с коррупцией». Результаты этого расследования опубликовал российский оппозиционный политик и основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный.

«Брифинги Манафорта на самом деле для Путина, Кремля, ФСБ, кого угодно, а Дерипаска просто передает (как агент) эту информацию Путину. Ведь он входит в круг приближенных президента», – пишет Навальный о роли связного Дерипаски в контактах между Манафортом и Кремлем.

Следует отметить, что Сергей Приходько – один из старожилов кремлевского высшего чиновничьего клана, несмотря на отсутствие у него широкой известности. В разных, достаточно высоких должностях он работает в Аппаратах президента и правительства с 1996 года. При президенте Борисе Ельцине он был заместителем руководителя администрации президента, в тот период сам Владимир Путин – был первым заместителем руководителя аппарата президента.

Чуть позже, в конце 90-х Сергей Приходько был советником президента Бориса Ельцина, затем Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В последние годы он возглавляет аппарат правительства России и является заместителем Медведева.

Примечательно еще и то, что Сергей Приходько считается специалистам по международным отношениям. Его влияние на формирование внешнеполитического курса России считается определяющим. Именно Сергей Приходько, а не глава МИД Сергей Лавров ответственен за российскую внешнюю политику.

Так же известно о тесных связях между Олегом Дерипаской и Полом Манафоритом. Последний является одним из самых известных и влиятельных американских лоббистов, обслуживающий с 80-х годов интересы всяких диктаторов и торговцем оружием. Есть информация, что Манафорт лоббирует интересы Кремля и Путина в Вашингтоне с 2005 года, получая финансирование от Дерипаски.

Есть информация и о наличие совместного бизнеса у Олега Дерипаски и Пола Манафорта, причем последний якобы взял у своего российского коллеги крупную суму денег в долг и не вернул.

«Гуляй Поле»