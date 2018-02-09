В США подтвердили проникновение российских хакеров в национальную избирательную систему

Российские хакеры получили доступ к спискам избирателей нескольких штатов, с целью повлиять на результаты выборов. При этом нет сомнений, что действовали именно профессиональные российские кибервойска, а не любители.

Руководитель отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что россияне до президентских выборов 2016 года успешно получили доступ к спискам избирателей в нескольких американских штатах. Об этом она сказала в интервью телеканалу «NBC News».

«Я не могу обсуждать секретную информацию публично, но мы видели, как целями российских хакеров стал 21 штат, и исключительно в небольшое количество из них действительно успешно проникли», – подчеркнула Манфра.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах, Джанет Манфра подтвердила причастность российских кибервойск к атакам на избирательную систему.

«Да, в этом нет сомнений», – отметила она.

Как известно, спецслужбы США пришли к выводу, что российские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 года совершали кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространялась пропаганда в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.

Расследованием вмешательства России в выборы и связями администрации Трампа с Кремлем занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

Сам президент Трамп до сих пор ни разу не признал, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов.

«NBC News»