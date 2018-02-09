Бизнес-амнистия в России: отчаянье или хитрый капкан?

Беглецам из России, мыкающимися по Лондону, открылись блестящие перспективы. Почти такие же, как когда-то перед белоэмигрантами-сменовеховцами, выступавшими за примирение и сотрудничество с Советской Россией.

Жизнь в современной России переполнена аналогиями и аллюзиями с событиями столетней давности – недаром ведь жанр «попаданчества» так популярен у тамошней публики. Но если лубочная «альтистория» предназначена для плебса, то солидным господам предлагают игры поинтереснее, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловая Столица».

Бизнес-омбудсмен (оцените сочетание слов, учитывая российские реалии!), а попросту говоря, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, а также сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и жвачки развития, председатель Совета «Российского Союза виноградарей и виноделов», председатель «Партии Роста» (никогда не слышали? Так это же бывшее «Правое дело»!) и прочая, и прочая, и прочая, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Борис Титов метнулся в Лондон, перетер там с беглыми пацанами, из тех, кто, хапнув не по чину, был вынужден срочно сменить страну пребывания, и привез назад список из 16 персон, желающих вдохнуть паровозный дым Отечества. Условие возврата – «компенсация нанесенного ущерба». Понятие, конечно, растяжимое – но, вероятно, тут можно торговаться. Правда, стоит учесть, что коль скоро у оного отечества заканчиваются деньги (Резервный фонд исчерпан, а фигуранты «несанкционного списка» Госдепа стремительно беднеют), торговаться будет больно. Ведь индульгенции будут продаваться по явно завышенным ценам.

На четырехчасовую встречу в Центре российской культуры «Пушкинский дом» пришло около 40 человек, включая Евгения Чичваркина («Евросеть»), Максима Валецкого (Mr. Doors), Илью Юрова (банк «Траст»), Георгия Трефилова (холдинг «Марта»), бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, совладельца лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Романа Зельмана – ну, и так далее. Надо сказать, что 16 из 40 – это 40% собравшихся, что составляет очень неплохой улов – попробуйте выловить на удочку 40% рыбы из водоема. Правда, рыба покрупнее и поумнее быстро соскочила, вильнув хвостом – тот же Чичваркин буркнул, что, мол, «никто в Россию не просился и никто на Родину не звал», но плотва помельче клюнула.

В списке Титова, помимо уже упомянутого Трефилова, оказались бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов, обвиненный в мошенничестве, адвокат Евгений Рыжов, промышлявший рейдерством, топ-менеджеры и основатели девелоперской компании «Квартстрой» Делис, Власюк и Байгушев – аферисты по строительной части; видный коррупционер, бывший декан факультета повышения квалификации медработников РУДН Виктор Ламаш, специалист по кредитным схемам, бывший совладелец Единого строительного банка Василий Дякун, бывший заместитель представителя губернатора Свердловской области при президенте Сергей Капчук – тоже мошенник, предприниматель из ХМАО Константин Дюльгеров, утверждающий что его преследуют по политическим мотивам и пензенец Алексей Шматко, якобы ставший жертвой ФСБ, пожелавшей отжать его бизнес… В общем 15 фамилий, и еще один пока что анонимный персонаж, который никак не определится между умными и любящими Родину.

Как рассказал разговорившийся Валецкий (умный, как и Чичваркин), Титов говорил, что многие сидят в Лондоне из-за дел, которые давно никому не нужны, а у его аппарата есть механизмы, «которые позволяют такие проблемы решать».

Для «лондонских сидельцев» обращение к президенту – это шанс повлиять на ход своих уголовных дел, подбодрил кандидатов в возвращенцы Андрей Князев, председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» (нет, ну правда же это замечательно!). По словам Князева (и партнеров?), хотя у президента нет полномочий, которые позволяли бы ему обязать суд пересмотреть дела фигурантов списка, у него есть возможность обратиться в следственные органы с просьбой выйти в суды с предложением пересмотреть материалы следствия и, по возможности, закрыть уголовные дела. Кроме того, у президента России есть право на помилование. Правда, сделать это можно только в отношении уже осужденных, и для фигурантов списка Титова это не подходит, подытожил Князев. Хотя, добавим уже мы, если кто-то все еще не осужден в России, это всегда можно быстро поправить. О такой замечательной возможности Князев почему-то умолчал – вероятно, ее прорабатывают его партнеры.

Словом, перед беглецами, мыкающимися по Лондону, открылись блестящие перспективы. Почти такие же, как когда-то перед белоэмигрантами-сменовеховцами, выступавшими за примирение и сотрудничество с Советской Россией – мол, большевистская власть уже переродилась и действует в национальных интересах. Правда, среди сменовеховцев столетней давности не было ни одного, кто бежал бы из России, спасаясь от обвинений в мошенничестве и рейдерстве, но динамичный XXI век привнес свои коррективы.

Так вот, о сменовеховцах. Проследив их судьбы, можно с большой вероятностью предсказать и судьбы нынешних возвращенцев. События-то явно повторяются со столетней цикличностью.

Если коротко – они все умерли. Как правило, при содействии. Увы. Но есть и хорошая новость – они умерли на Родине. Так, первый идеолог сменовеховства, изложивший свои идеи в сборнике статей «Смена вех» (отсюда и название движения), изданном в 1921 году в Праге, харбинский профессор Николай Устрялов, хоть и промучился на чужбине аж до 1935 года, работая в советской администрации КВЖД, все-таки вернулся на Родину, и в 1937 был благополучно расстрелян.

Примерно в те же сроки умерли на Родине адвокат Александр Бобрищев-Пушкин и дипломат Юрий Ключников – эти, правда, приехали уже в 1923 году, и вкусили радостей жизни в Советской России побольше, нежели Устрялов. Ключников даже преподавал международную политику в Коммунистической академии.

Из авторов «Смены вех» всех пережил Сергей Чахотин, но он не торопился с возвращением, и протянул аж до 1958 года. Умер Чахотин в 1973 году, в Москве, своей смертью, но глухо невыездным. Родина до последнего момента опасалась, что он при первой возможности сбежит из ее объятий, и держала его на коротком поводке.

Интересно, как история назовет новых возвращенцев? Написание концептуальных статей им явно не по зубам, да и слова «вехи» они, вероятно, не знают. Смено…что? Сменошоперы, наверное, сменившие дорогие лондонские магазины на лагерные ларьки. Или – если повезет договориться-таки о цене индульгенций – на ларьки пивные, поскольку на иные способы поправки здоровья средств уже не останется.

Разумеется, всю эту публику нисколько не жаль. Она плоть от плоти кремлевской банды и просто проиграла во внутривидовой борьбе. Но зрелище их пожирания обещает быть занятным.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»