Европейскую перспективу Украины блокирует Россия. И еще нечестность Евросоюза

Балканская мечта и Украина. Почему Балканские страны, при всех их проблемах берут в ЕС, а Украине – лишь указывают на недостатки.

Европейская комиссия объявила об амбициозном плане дальнейшего расширения ЕС за счёт государств западных Балкан — проще говоря, бывших югославских республик и Албании. Две из бывших республик СФРЮ уже в ЕС –​ это Хорватия и Словения. Из остальных наибольшие шансы имеют Черногория и Сербия, за ними подтянутся Македония, Босния и Герцеговина, Косово и Албания, пишет Виталий Портников на страницах «Крым.Реалии».

На первый взгляд, украинцы должны были бы только приветствовать это расширение – ведь за ним могут последовать и другие страны континента. Но хотелось бы задаться вопросом о двойных стандартах, с которыми европейцы подходят к будущему континента. И понять, будет ли эффективен руководствующийся такими двойными стандартами Евросоюз.

Нам нередко говорят, что Украина не может приблизиться к стандартам ЕС и ей не может быть предоставлена перспектива членства из-за проблем с коррупцией. Смешно было бы отрицать эти проблемы – как и проблемы с коррупцией в ряде новых стран Еврозоюза, что не помешало предоставить им и перспективу членства, и само членство. Ну, возможно, проглядели. Но о проблемах с коррупцией, организованной преступностью, слиянии бизнеса и власти в странах западных Балкан не говорит только ленивый. Да, это не просто коррупция в верхах, это то самое общенациональное толерирование коррупции, которое делает уклад в этих государствах необыкновенно похожим на Украину. Но вот только это не мешает их перспективе членства до 2025 года, а вот Украина должна ждать еще несколько десятилетий. Можно было бы узнать – почему?

Нам говорят о несовершенстве наших государственных институтов. Не буду отрицать то, что отрицать невозможно. Но государственные институты той же Боснии и Герцеговины далеки от эффективности украинских, страна до сих пор находится под фактическим протекторатом Запада. Нам говорят о нерешенных территориальных проблемах с Донбассом и Крымом. Но в той же Боснии Республика Сербская ведёт себя – и все больше с каждым годом – как самостоятельный субъект, нацеленный на выход из конфедерации. Да, и кантон Брчко, которым руководит западный администратор. Да, и непризнание Сербией государственности Косова. Да, и непонимание руководством Косова автономных претензий косовских сербов и сепаратистские настроения в районах, которые ими населены. Переговоры на эту тему идут, но еще непонятно чем закончатся. Но европейской перспективе это как-то не очень мешает.

Нам говорят, что перспективе членства в ЕС мешает неурегулированность наших отношений с соседями. Эта неурегулированность не помешала вступить в Евросоюз разделенному Кипру. Более того, сразу же после вступления греки-киприоты успешно провалили референдум об объединении острова – и ничего. Неурегулированность есть и в отношениях возможного кандидата в ЕС Македонии с Грецией, между прочим, членом Евросоюза. Греция не признает конституционное имя соседней страны. Сейчас делаются попытки урегулировать спор – но учитывая, что на последний антимакедонский митинг явилось, на минуточку, 15 процентов населения Греции, эти попытки могут привести не к урегулированию, а к краху самого греческого правительства, как это уже один раз, в 90-е годы, случилось. Однако европейской перспективе Македонии это не мешает.

А европейской перспективе Украины – мешает. Потому что у нас конфликт не с Грецией. У нас конфликт с Россией. Я считаю, с этого и нужно начинать. Коррупция, слабые институты, гибридная война – все это факты, которые может отрицать только слепой. Однако самый главный – и, по-моему, пожалуй, единственный фактор, который влияет на европейскую перспективу Украины – это Россия. И еще европейская нечестность – бюрократы из Брюсселя и руководители стран ЕС просто не хотят это признать даже тогда, когда говорят о возможности принятия в Евросоюз стран со схожими проблемами. Потому что восстановить экономические отношения с Россией и вновь открыть западным корпорациям доступ к «легким» российским сырьевым прибылям, я считаю,– гораздо важнее, чем поддержать европейские настроения украинцев.

Вполне очевидно, что именно поэтому мы не получили План для членства при Ющенко. Именно поэтому Европейский Союз отказался не способен достойно отреагировать на проевропейские демонстрации 2013-2014 года. Именно поэтому некоторые на Западе спешат согласиться с мнением, что украинцы живут в стране-инвалиде, «несостоявшемся государстве»-уродце, которое не может с немытым рылом соваться в господский особняк. Но на месте этих наших западных друзей я бы задумался в первую очередь об искоренении балканской коррупции — потому что скоро она может оказаться уже не снаружи, а внутри Евросоюза.

Но, похоже, эти проблемы не сильно волнуют самих европейцев. И не мудрено. В конце концов, чем коррупция в странах западных Балкан отличается от румынской коррупции? Или от греческой? Или от итальянской? Или от мальтийской? Или от кипрской? Плавали – знаем.

Чем вся эта нечестность может окончиться, тоже уже понятно. Рано или поздно сторонники западного выбора Украины потерпят естественное поражение на фоне растущего разочарования большинства населения страны в перспективе европейского будущего. И будет как в Сербии. К власти придут те, кто и о европейском выборе не забудет, и интересы российской власти и олигархата обеспечит. И вот такую Украину от вступления в ЕС Кремль отговаривать не будет. Такую Украину он в Европейский Союз буквально впихнет. И она, допускаю, будет в этом ЕС очередным «троянским конем» России, каким уже стала Венгрия и каким вполне может стать Сербия. Я даже больше скажу – уже на президентских и парламентских выборах 2019 года такое может случиться, почему бы и нет.

И вот такой Украине Еврокомиссия перспективу с облегчением предоставит. Только вот «Ода к радости» на церемонии представления этой перспективы будет звучать как-то издевательски.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»