В киберполиции Украины говорят о необходимости легализации криптовалюты

Такой шаг, по мнению руководства киберполиции, позволит контролировать этот вид деловой активности. Сейчас контроль в этой сфере затруднен, из-за непризнания НБУ криптовалют платежным средством.

Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Об этом заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак в эфире программы «Детали» на «Радио Свобода».

«Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.», – сообщил Гринчак.

«Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил – это чистое мошенничество», – добавил заместитель начальника Департамента киберполиции.

Сейчас в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежными средствами. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Как сообщало «Гуляй Поле», правоохранители изъяли в Киеве 400 ферм для майнинга криптовалют, которые использовали для финансирования боевиков на Донбассе.

«Радио Свобода»