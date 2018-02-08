В России истерика из-за «тотальной украинизации» и «натовских инструкторов» в Украине

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит «букве и духу» Минских договоренностей. Захарова также выразила возмущение российских властей намерениями Украины провести совместные военные учения с НАТО.

В Министерстве иностранных дел России возмущены «тотальной украинизацией» Украины и планами провести многонациональные военные учения с НАТО. Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщила официальный спикер МИД России Мария Захар

«Не менее сложный регион, это ситуация в Украине – наших соседей продолжает лихорадить, ситуация далека от стабильности, и складывается впечатление, что нынешние киевские власти вместо поиска пути выхода из кризиса делают все, чтобы загнать ситуацию в тупик», – сказала Захарова.

По ее словам, к трехлетию подписания Минских соглашений Украина приурочила завершения принятие закона о реинтеграции Донбасса, который, по мнению Захаровой, противоречит «букве и духу» «Минска-2».

«В купе с политикой тотальной украинизации общества и непротивлению, а наоборот еще большему подзуживанию неонацизма, который все больше там набирает обороты, и сторонники которого открыто маршируют по улицам и заявляют о намерении навести украинский порядок. Из всего этого получается гремучая и весьма взрывоопасная смесь», – заявила Захарова.

Она считает, что в такой ситуации Украина утвердила свои «агрессивные планы под предлогом проведения маневров».

В частности, Захарова отметила, что 29 января президент Украины подписал закон о допуске подразделений других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

«Все они пройдут с активным задействованием иностранных военнослужащих, военной техники, при этом уже имеющееся иностранное присутствие в Украине не ослабевает. Натовских инструкторов, которые обучают украинских силовиков искусству войны, меньше не становится», – предполагает Захарова.

По ее словам, руководство Украины делает все, чтобы реинтеграция Донбасса перешла в разряд «нерешаемых».

«УНИАН»