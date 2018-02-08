Российские хакеры пытались получить доступ к военным секретам США

Для этого Fancy Bear воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности – плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых сообщений об этом пострадавшими.

Российская хакерская группа Fancy Bear пыталась украсть данные около 90 человек, связанных с секретными проектами в оборонном секторе. Об этом говорится в новом расследовании «Associated Press», передает «Голос Америки».

По информации агентства, хакеры воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности – плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых сообщений об этом пострадавшим.

Отмечается, что Fancy Bear пыталась получить данные по меньшей мере 87 человек, которые работают над ракетами, истребителями-Stealth, военными беспилотниками, или выполняли другую секретную работу.

В поле зрения хакеров попали работники как малых компаний, так и гигантов оборонной промышленности: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics.

«Судя по всему, их целью были программы, которые связаны с одними из самых прогрессивных и передовых технологий, а также люди, которые работают в этих программах», – заявил бывший высокопоставленный советник Управления директора нацразведки США Чарльз Совелл.

«Если эти программы каким-то образом скомпрометированы, то наши конкурентные преимущества и наша оборона также скомпрометированы. Вот что действительно пугает», – подчеркнул Совелл, который сам стал мишенью хакеров.

Как известно, хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената, предавало «Associated Press» опираясь на данные полученные Trend Micro Inc.

«Те же хакеры (Fancy Bear), которые проникли в сервера Демократической партии США, в течение последних нескольких месяцев создали условия для осуществления шпионской кампании против Сената США», – заявили в Trend Micro Inc.

«Они продолжают быть очень активными – по крайней мере, в подготовительной работе – чтобы снова иметь влияние на общественное мнение», – подчеркнул представитель Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

По его словам, хакеры ищут информацию, которую можно «слить» в открытый доступ.

В отчете компании киберзащиты Trend Micro Inc. обнародованы результаты подозрительных веб-сайтов, похожих на внутреннюю базу электронной почты Сената США. По цифровым отпечаткам, которые содержались в конструкции этих сайтов, установлено, что такие же использовались исключительно группой Fancy Bear.

Несколько лет российские хакеры преследовали около 200 журналистов, издателей и блоггеров, в частности из США, Украины и России. Об этом сообщало агентство «Associated Press» в своем расследовании.

Группа хакеров под названием Fancy Bear пыталась взломать почтовые аккаунты Gmail представителей СМИ. Эти атаки проводили с середины 2014 года и до настоящего времени.

Журналисты оказались третьей по численности группой, которую атаковали хакеры после дипломатического персонала и представителей Демократической партии США.

Согласно анализу данных от компании Secureworks, «Associated Press» определило, что среди представителей медиа были около 50 журналистов из The New York Times, еще 50 были или зарубежными корреспондентами в Москве, или российскими журналистами. Остальные — известные работники СМИ в Украине, Молдове, странах Балтии или в Вашингтоне.

Отмечается, что хакеры имели более 30 целей среди представителей украинских СМИ. Среди них – журналисты издания Kyiv Post и соучредитель «Громадського телебачення» Наталья Гуменюк.

«Гуляй Поле» напоминает, что Служба безопасности Украины установила российское происхождение последних хакерских атак, которые были осуществлены осенью 2017 года на правительственные и инфраструктурные информационные системы, российские хакерские атаки предпринимались против Украины, но польские кибервойска сумели отбить эту атаку. Так же напоминаем, что в России действует целая система кибервойск, в том числе пытающаяся влиять на общественное мнение в Украине и повлиявшая на ход президентских выборов в США. В ЦРУ считают российские кибервойска причастными к атакам на украинские информсистемы.

«Голос Америки»