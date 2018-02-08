«Русский либерал» – главная опора Путина

«Вату» можно перезомбировать за пару недель. «Русский либерал» – стабильные ментальные аморалы, дерьмо которое всегда на своем уровне, на плаву.

Вовсе не «ватник», а системный «русский либерал» – главная опора нынешнего режима в России. «Вату» можно перезомбировать за пару недель. «Либерал» же всегда был, есть и будет ущербно-высокомерным расистом, сознательно презирающим другие народы/страны. Причем при любом режиме. Это режим в России может быть хуже или лучше них, это народ может вести себя лучше/хуже. Они же – стабильные ментальные аморалы, пишет на своей странице в Facebook экс-замглареда издания «Московский Комсомолец» Айдер Муждабаев. Дерьмо в первую очередь как люди – они в российском обществе всегда на своем уровне, на плаву.

«Русский либерал» – это демонстративное отсутствие эмпатии к людям вообще и к жертвам их страны в частности. Все, на что их хватает, это, напоказ опять же, любить зверушек. «Русский либерал» – это полная отстраненность от ответственности и немеренная любовь к баблу, особенно государственному. Тамошние «либералы» умеют сосать из бюджета РФ изящнее, но не хуже, чем «днр». И сажают их, если сажают, совсем не за убеждения, а максимум – за неумелое воровство, пусть и сажают тоже воры. Одно другого не отменяет.

Это их в процессе дефашизации я бы первыми отправил восстанавливать Донбасс, орошать северный Крым. Русский народ в целом виновен в Путине значительно меньше,чем они, ибо он большей частью правда не ведает, что творит, ввиду вековой забитости, страха и инфантильности. Это с их «либеральной» помощью, из-за их сервильности и продажности Путин пришел и остается у власти. Это они красивее прочих пишут хитрожопые тексты, а при случае – доносы на всех, включая своих. Это они служат адвокатами деяний своего рейха, переваливая все на «режим», а не на бесноватое общество, аморальным примером для которого являются они сами.

Я всегда беру «русских либералов» в кавычки, потому что их либерализм – это либерализм к убийцам, их пацифизм – это чья-то смерть, а собственно национальность у них может быть любая. Объединяет их другое: равнодушие, фальшь, презрение к людям и умение встраиваться в любую среду. «Русский либерал» – человеческая порода, не имеющая аналогов в мире. Она вывелась в процессе деволюции русской интеллигенции отбором для выживания самых лицемерных и беспринципных. Вы, может, удивитесь, но недалекие предки многих статусных «либералов» служили в смерше, гулаге, я уж не говорю про кпсс. Ну или не удивитесь.

Блажен кто не встречал в своей жизни «русского либерала»: с ним не только в разведку – по одному тротуару стремно ходить. Сначала я не осознавал, почему в Украине мне сразу стало по-человечески так комфортно, несмотря на тяжелые обстоятельства. Потом понял: потому что «русских либералов» я тут не вижу, а вижу украинских Людей. Которые все вокруг меня просто супер, а главное – среди которых даже не самые лучшие значительно лучше них.

Черт побери этот Интернет – еще бы о них ничего не слышать и не читать. Хорошо хоть в моем Facebook их почти не осталось.

Айдер Муждабаев, Facebook