По данным соцопроса за Путина готовы проголосовать свыше 71% российских граждане

Второе место занял кандидат «затрудняюсь ответить», Грудин – третье место, на четвертой позиции – Жириновский. Следом подряд идут бойкот выборов и Собчак, остальные – не набирают и одного процента.

На выборах президента РФ кандидатуру действующего главы Владимира Путина готовы поддержать 71,4% избирателей. Такие данные опроса за 29 января – 4 февраля обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения, сообщает «ТАСС».

Отмечается, что опрос был проведен 29 января – 4 февраля путем телефонного интервью – в нем приняли участие 7 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,2% для показателей, близких к 95%.

Согласно опросу, рейтинг Путина в январе-феврале 2018 остается в пределах 69,9 – 73,8%.

За Павла Грудинин готовы проголосовать 6,9% опрошенных, Владимир Жириновский наберет 5.7%, Ксения Собчак – 1,3%, Григорий Явлинский – 0,7%, Борис Титов – 0,4%.

Примечательно, что бойкотировать выборы согласны – 3,2%, число таких граждан снизилось за неделю в два раза. Поддержка иных кандидатов суммарно набрала 0,7%. Но самое любопытное, что за прошедшую неделю более, чем в два раза выросло число граждан не определившихся в своем выборе – 9,2%.

По данным центра, свое участие в голосовании допускают 79,3% опрошенных.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что по результатам независимых исследований поддержка Путина на уровне 10 – 15%, а ожидаемая явка на выборах – 26%.

«ТАСС»