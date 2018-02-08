Польша требует от России вернуть обломки самолета Качинского

Кроме возврата обломков Польша потребовала свободного доступа к месту катастрофы и оказания помощи в установление памятника на месте трагедии.

Польша не видит оснований для дальнейшего удержания Россией обломков президентского самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на встрече с послом РФ Сергеем Андреевым, говорится в сообщении пресс-службы польского ведомства, передает «Европейская Правда».

«Глава польской дипломатии подчеркнул, что не видит оснований для дальнейшего удержания российской стороной обломков правительственного самолета под Смоленском и ожидает их возвращения», – говорится в сообщении.

Чапутович также отметил, что Польша также ожидает со стороны РФ обеспечения свободного доступа к месту катастрофы и оказания содействия в построении памятника жертвам.

10 января польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском, вновь заявила о том, что на борту самолета произошел взрыв.

По словам пресс-секретаря подкомиссии Марты Палонек, международный эксперт в области исследования авиапроисшествий Франк Тейлор после ознакомления с материалами дела констатировал, что левое крыло самолета было разрушено в результате внутреннего взрыва.

«Гуляй Поле» напоминает, что в своем интервью изданию «Гордон» генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченкорассказал о результатах своего независимого расследования обстоятельств гибели президента Леха Качиньского и высшего руководства Польши. Омельченко так жевысказал предположение, что Владимира Путина могут ликвидировать, как «террориста номер один» Усаму бен Ладана.

По данным Омельченко, – случившаяся трагедия результат спецоперации российских спецслужб. Эту операцию курировал лично Путин. В ходе спецоперации были убиты все выжившие пассажиры президентского борта, исполнители диверсии и случайные свидетели.

10 апреля 2010 года неподалеку аэродрома «Северный» возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

«Европейская Правда»