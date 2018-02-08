США окажут помощь Украине в вопросах кибербезопасности

Соответствующий законопроект принят Конгрессом США. Документ предусматривает реализацию мер по усиление защиты компьютерных сетей органов украинской власти и уменьшение зависимости Украины в информационно-телекоммуникационных вопросах от России.

Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект «О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности». Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

За принятие проекта проголосовали 404 конгрессмена.

«Документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией», – говорится в заявлении.

«В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО», – подчеркнули в посольстве.

Соавторами документа являются конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик, как об этом уже сообщало «Гуляй Поле».

Отмечается, что перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован Сенатом и подписан президентом США.

«Гуляй Поле»