О чем могла бы рассказать Тимошенко в США, если бы захотела

Считать Тимошенко кандидатурой поддерживаемой США на предстоящих президентских выборах в Украине – более, чем преждевременно. Деятельность Тимошенко сродни тому, как России пытается хоть тушкой, хоть чучелом, но вползти обратно в украинскую политическую жизнь.

Встреча специального представителя США по Украине Курта Волкера с лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко уже успела породить массу кривотолков. Хотя вполне достаточно знать, что Волкер был американским послом в НАТО именно в 2008-2009 гг., когда Тимошенко во второй раз возглавляла украинское правительство, пишет Максим Михайленко на страницах «Деловая Столица». Тогда он сменил на этой позиции Викторию Нуланд.

Кстати, произошла эта смена после провального для атлантистов саммита НАТО в Бухаресте – и Нуланд с этой должности уходила в никуда вплоть до завершения первого срока Обамы. Так что, во-первых, не зря именно Волкер стал преемником Нуланд в украинском вопросе, а во-вторых, с Юлией Владимировной они могут спокойно покалякать про события 10-летней давности.

Эту встречу мало кто бы заметил, но в политическом Киеве внезапно случился острый приступ политической ревности, тем более что Волкер посвятил рандеву с Тимошенко целый отдельный твит. Это неудивительно – чуть более года отделяет нас от президентских выборов, между тем Вашингтон становится все более требовательным к своим украинским протеже. А Тимошенко, как представляется, за все эти годы ниже второго места в президентском рейтинге не опускалась. Небесполезно, впрочем, задать вопрос по-другому, а именно – могла ли эта встреча не состояться?

Ведь по официальной версии, делегация «Батьківщини» во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения «ряда рабочих мероприятий». Национальный молитвенный завтрак проводится в Вашингтоне ежегодно с 1953 г. Его посещают президент США и члены Конгресса, всего в завтраке традиционно участвуют свыше 3 тыс. человек. Нынешний американский лидер Дональд Трамп в прошлом году заявил на нем, что планирует присутствовать на завтраке «еще семь раз».

В минувшем году на мероприятии, стараясь ублажить президента-неожиданность, присутствовала внушительная украинская делегация, доходившая до 50 человек. Правда, «украинцы» там были еще те – напомним, что Пол Манафорт не находился тогда под арестом и у него не было необходимости обелять себя руками литературных негров в украинской прессе. Ясное дело, что это были такие политики и бизнесмены из Украины, у которых возникли те или иные проблемы, связанные с тем новым качеством, которое приобрели американо-российские отношения. Похоже, именно там прошлой зимой мило сфотографировались вместе две львицы политических балов прошлого – Юлия Тимошенко и Анна Герман.

Украинская делегация традиционно приглашается через молитвенную группу, которая собирается в Верховной Раде уже около 10 лет. В ней есть представители практически всех парламентских фракций, поскольку стилистика этого мероприятия такова, что представлена не только власть, но и оппозиция, представители всех фракций. В США считается важным, чтобы на этом завтраке политики отказывались обсуждать разделяющие политические темы (а лучше политические темы вообще – но это вряд ли возможно). Правда, в самих США сегодня происходит острый межпартийный кризис, а общество глубоко расколото.

Стоит обратить внимание, что в рамках Молитвенного завтрака с президентом США, восьмой год подряд проходит Украинский завтрак (то есть по образцу украинского мероприятия в Давосе). Туда приглашают американских и европейских друзей Украины. В целом на украинском завтраке ожидается до 200 человек. Отметим, что приглашение на Молитвенный завтрак является бесплатным, однако по этикету гостям все же придется потратиться – каждый из них должен сделать благотворительный взнос.

Сумма колеблется между $25 тыс. и $500 тыс., но гости сами решают, сколько жертвовать. Правда, обычно это принято отрицать – да и впрямь, звучит несколько цинично, вроде бы мероприятие сродни религиозному, а тут «деньги на бочку». Но и Белый дом все-таки не проходной двор и на чем-то должен зарабатывать, а время и внимание президента США не резиновое. Но если в том году первую скрипку играли бывшие «регионалы», приехавшие не так к Трампу, как к Манафорту, то в этот раз тон задает «Батьківщина». Визит ее лидера в Америку назван рабочим, но при этом встреча с Волкером лежит за пределами мероприятий завтрака и была преподнесена как приятный сюрприз.

Сообщается, что Волкер и Тимошенко обсудили состояние и перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины, возможности и модальности введения миротворческой миссии ООН на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной. В связи с этим Курт Волкер рассказал о результатах последней встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Отдельно лидер «Батьківщини» и специальный представитель США остановились на внутриполитической и экономической ситуации в Украине и на ее влиянии на перспективу достижения устойчивого мира на Донбассе. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость достижения конкретных результатов работы антикоррупционных институтов в Украине, уважения к верховенству права и соблюдению норм демократического политического процесса в контексте следующих президентских и парламентских выборов, создания надлежащего инвестиционного климата для привлечения стратегических прямых иностранных инвестиций. По крайней мере, в интерпретации главной украинской оппозиционной партии – дискуссия шла именно об этом.

Юлия Тимошенко и Курт Волкер будто бы договорились продолжить практику регулярных двусторонних встреч для взаимного информирования и обмена мнениями. С учетом владения экс-премьером английским во встрече также принимал участие зампредседателя партии, председатель комитета ВР по правам человека Григорий Немыря. Несмотря на катастрофические результаты премьерства, некомпетентной Юлию Владимировну не назовешь.

Да и вообще – ну встретился Волкер с политиком, который имеет высокий рейтинг, считает себя оппозицией и как оппозиция временами и действует – что здесь такого? У американцев принято общаться с обеими частями политического спектра – именно так им и удается никогда не проигрывать по-крупному.

Это в РФ оппозиция сродни неприкасаемой касте шудр, и такое же отношение к оппозиции в других странах (с некоторым исключением, с недавнего для ультраправых) Москва транслирует и на весь мир. А потом страшно удивляется, когда ее спускают по лестнице. Тем не менее символическое содержание встречи (а выше Волкера – и то не факт – в Госдепе теперь только три человека: это замгоссекретаря по Европе и Евразии Уэс Митчелл, посол США в ООН Никки Хейли и сам Тиллерсон, поскольку замгоссекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон (уходит на пенсию) можно расшифровать.

С одной стороны, США подстегивают Киев к ускорению и углублению реформ, показывая, что не считают нынешнюю конфигурацию власти безальтернативной. С другой – встреча именно с Тимошенко, которая в 2008 г. заняла странную позицию по Грузии, а в 2009 г. подписала кабальный газовый договор с Россией, из которого и проистекает множество сегодняшних проблем, выказывает и определенную печальную иронию. США стараются не повторять своих ошибок – тасовать одну и ту же колоду в Украине стало контрпродуктивным. Юлия Владимировна, правда, истово верит, что способна договориться с Путиным, и, несмотря на то, что у президента Трампа явно имеется похожее желание, «глубокое государство» (а именно его представляет Волкер) рассматривает сегодня таких переговорщиков, как потенциально опасных.

Проблем с глубоким проникновением России на Запад достаточно, не хватало еще усадить на киевский трон очередное многовекторное чудо. Был краткий период, когда из-за статьи в крупном западном издании Тимошенко в Москве считали «русофобкой», но практические результаты ее деятельности вряд ли на это указывают. Конечно, Тимошенко далеко от репутации того же Земана, еще с начала 2000-х связанного со специфическим российским бизнесом (дело о долгах СССР Чехословакии) или сербской «двустволки» Вучича (притом что с Вучичем все не так просто), но пофигизм обывателя – питательная среда для ее политического организма.

Вместе с тем власть и впрямь боится, наверное, только Тимошенко (заслуженно или нет – другой вопрос), и такая встреча – сигнал для них, мол, перестаньте вставлять палки в колеса. Иначе вам могут брутально оттоптать эти палки каблучками. Правда, стоит сказать и о том, что политическое поле Украины сегодня переполнено невнятной политической мелюзгой, и не исключено, что Волкеру захотелось пообщаться с кем-то пусть и далеко неидеальным, но привычным, от кого уже не ждешь сюрпризов. Если бы не это, именно такая встреча могла бы и не состояться. Но считать Тимошенко некой ставкой США в аспекте президентских выборов было бы явно преждевременно – в той же степени, это можно было бы сказать и о России, которая пытается хоть тушкой, хоть чучелом, но вползти обратно в нашу внутреннюю политическую жизнь.

Что же касается Молитвенного завтрака, то думается, что все украинские группы привезли с собой списки кандидатов на «включение» и «выключение» из открытой и закрытой частей кремлевского списка. По словам экс-премьера РФ Михаила Касьянова, уже троих фигурантов западные банки попросили закрыть там счета, а у одного – забрать ребенка из элитной швейцарской школы. Потому что сегодня именно это дело, а вовсе не украинские президентские выборы аж через 15 месяцев находятся в фокусе внимания в округе Колумбия. И в этом деле, кстати, Юлия Владимировна могла бы существенно помочь американцам. Если бы, конечно, захотела.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»