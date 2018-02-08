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Новости

Россия выражает недовольство намерением Израиля признать украинский Голодомор геноцидом

«Reuters»
08 февраля 2018

Российский дипломат в Израиле назвал это «неправильным» и «несвоевременным» шагом.

Россия предостерег Израиль в отношении предложенного закона о признании гибель миллионов украинцев во время Голодомора 1932-33 годов геноцидом. Эту позицию озвучил в эфире израильской радиостанции «Галей Цахаль» заместитель посла России в Тель-Авиве Леонид Фролов, передает «Reuters».

«Это не лучшее время, чтобы обсуждать такое предложение», – заявил заместитель посла.

«Это будет плохо. Это будет неправильным шагом», – добавил он в своем комментарии.

Так Россия отреагировала на инициативу депутата Кнессета от правящей правящей коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху – Акрама Хасона представившего на рассмотрение парламента законопроект, объявляющий 6 декабря официальным Днем памяти жертв Голодомора, который признается в Израиле актом геноцида.

«Reuters»

Tags: геноцид, Голодомор, Израиль, Россия, Украина

© Гуляй Поле

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