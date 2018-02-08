В Дагестане передислоцировали правоохранителей из других регионов

В МВД России прокомментировали информацию о замене местных правоохранителей на представителей ведомства из других регионов. Количество и состав присланных в республику сотрудников подразделений МВД не уточнили.

В министерстве внутренних дел России рассказали, что практика передислокации сотрудников полиции из других регионов «существует с 2012 года». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк.

«Сотрудники ДПС УГИБДД МВД по Республике Дагестан были передислоцированы для работы в местах с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой, как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах», – объяснила она.

Сотрудники регионального МВД работают в штатном режиме, добавила Волк.

«В Махачкале все спокойно», – прокомментировал ситуацию в столице республики не названный источник «РБК».

Ранее, в среду, 7 февраля, «Гуляй Поле» сообщало, что в Дагестане посты ДПС заняли сотрудники Росгвардии из других регионов. При этом сотрудники центральной Генпрокуратуры, ФСБ и Следственного комитета начали обыски и выемку документов почти во всех министерствах Дагестана. Речь идет о министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, Управлении службы судебных приставов (ФССП). Однако ни одно из ведомств, с которыми удалось связаться «Новой газете», данную информацию не подтвердило.

Ранее на два месяца арестовали врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двух вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Их обвиняют в хищении денежных средств.

«РБК»