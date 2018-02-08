Янукович прокомментировал решение суда о заочном расследование дела о расстрелах на Майдане

Беглый экс-президент Украины Янукович в отношение которого слушается дело о госизмене, возмущен тем, что Печерский суд разрешил в отношение него заочное расследование его причастности к расстрелам людей на Майдане. Это второе уголовное дело возбужденное в отношение экс-президента.

Экс-президент Украины Виктор Янукович недоволен решением суда о разрешении на заочное расследование относительно него, и обвиняет нынешнюю власть, которая, мол, специально не допустила его адвокатов в суд. Об этом говорится в обращении экс-президента, которое в Facebook опубликовал пресс-секретарь его сына Александра Януковича Юрий Кирасир.

«Нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое «рассматривается» в Печерском районном суде г. Киева. Такие действия – это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям», – заявил Янукович.

«Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности «нынешних руководителей» к массовым расстрелам людей на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена – Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы и еще», – подчеркнул он.

«В 2014 году прийдя на крови к власти, они с помощью крови эту власть пытаются удержать сегодня, развязав и продолжая братоубийственную войну на Донбассе. Все это заставляет их идти по пути беззакония в жажде как можно быстрее бездоказательно обвинить меня в несуществующих преступлениях и попытаться отвести от себе подозрения», – убежден Янукович.

«Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на «прокурорского» адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность «ручному» судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня», – отметил экс-президент.

Печерский районный суд Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане, передает «Украинская Правда».

Адвокат Ольга Просянюк пожаловалась, что ее и Александра Горошинского вывели из заседания суда.

Дорогие соотечественники!Обращаюсь именно к вам. Перед трагической годовщиной расстрелов людей на Майдане в феврале… Опубліковано Yury Kirasir 7 лютого 2018 р.

В Генпрокуратуре заявили, что Горошинскому объявлен отвод из-за конфликта интересов. По словам прокурора, Просянюк было предложено участвовать в заседании как свободному слушателю, а полномочий защищать Януковича она не имеет.

Как сообщало «Гуляй Поле», Оболонский суд Киева слушает дело о госизмене Януковича. Накануне суд заслушал свидетельские показания экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

«Гуляй Поле»