Дагестан – новая головная боль Кремля

В Дагестане был нужен такой же человек, как Кадыров. Пусть там что угодно творится – главное, чтобы под контролем. Кадыров контроль обеспечил, получив Чечню в свое полное распоряжение.

В определенных краях определенным людям без золотого пистолета как-то даже неудобно жить. Несолидно как-то. Кому-то мерещится золотой парашют, а кому-то требуется золотой пистолет. Но дело, конечно, не в пистолете и арсенале прочего оружия и боеприпасов, которые нашли в жилище дагестанского премьера. Я думаю в Дагестане почти в любом доме можно найти всё то же самое – только пистолеты будут не золотыми, а самыми обычными, пишет в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ. То, что мы сейчас наблюдаем – это попытка взять под контроль часть территории России.

Именно Дагестан, а вовсе не Чечня, как думают по привычке – самое неспокойное место в России. Именно здесь главные ячейки исламистов, именно отсюда идет самый большой поток людей в ИГИЛ. Именно здесь самая большая коррупция и самая криминальная власть. Именно здесь от распределения ролей между разными кланами зависит как нигде много. Именно Дагестан на самом деле – самое бесконтрольное место в стране.

Премьер Гамидов на разных должностях в верхушке Дагестана сидит с середины 90-х. В 30 лет стал министром финансов. Представляете себе финансы в Дагестане в 1996 году? И с тех пор человек 22 года там вращается. И не он один. Когда Путин назначил генерал-губернатором Дагестана чужака Васильева, многие покрутили пальцем у виска. Чужак он и есть чужак. Не знает местной специфики, традиций, всех переплетений и ходов. Но Путин, кто угодно, а не дурак.

Ему в Дагестане был нужен такой же человек, как Кадыров. Пусть там что угодно творится – главное, чтобы под контролем. Кадыров контроль обеспечил, получив Чечню в свое полное распоряжение. А в Дагестан Путин потому и послал чужака, что местные уже никак справиться не могли, и республика все больше увязала в криминале и исламизме. Несколько месяцев Васильев присматривался, а теперь началась силовая операция по смене власти. Чем это закончится и каким будет сопротивление – мы не знаем.

Мы не знаем, каких людей поставят на место тех, кого сейчас изолируют. Мы не знаем, удастся ли в Дагестане создать иллюзию порядка, как в Чечне. Но план понятен. Другой вопрос, что это же лечение не болезни, а симптомов. Сбить температуру, снять отек, прополоскать горло.

А если это вирус, то его аспирином не вылечишь. Что нужно власти: настоящий порядок или иллюзия порядка? Нужна настоящая победа на экстремизмом и криминалом или нужны просто сильные люди, которые придавят криминал и заставят его тихо работать на себя? Рано или поздно нам придется решать эти проблемы. И это будут не только проблема Дагестана.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»