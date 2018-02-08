Россия против Украины: зачем Кремль начал сливать Януковича

Кто сдал Крым? Адвокат Януковича Виталий Сердюк начал откровенно сливать своего клиента, признав, что в феврале 2014 г. произошла не «потеря Крыма», как он раньше заявлял, а «сдача Крыма» и «аннексия Крыма».

В последние дни удивительную активность развил Виктор Сердюк – адвокат Януковича на судебном процессе по делу о госизмене беглого экс-президента. Нет-нет, удивляет вовсе не сам факт, что адвокат активничает (это его работа), а направление его активности, пишет на страницах «Деловой Столицы» Юрий Вишневский.

Вместо того, чтобы защищать своего клиента, он начал топить тех, кто пришел к власти после его бегства, настаивая, что именно они виновны в «сдаче Крыма», и публикуя различные свидетельские показания. Это очень важный момент: раньше линия защиты была совсем другой. Адвокаты Януковича старательно избегали терминов «сдача Крыма» и «аннексия Крыма», а вместо них употребляли термин «потеря Крыма». Кстати, Сердюк все свои посты в «Фейсбуке», касающиеся дела о госизмене Януковича, помечает хештегом #справа_втрата_Криму. То есть термин «потеря Крыма» изначально имел для защиты первостепенную важность.

Почему же линия защиты вдруг сменила направление? Подчеркнем, что мы не собираемся оценивать действия адвокатов Януковича с точки зрения морали или государственных интересов Украины. Более того, мы не только признаем, но и горячо поддерживаем право и обязанность адвокатов защищать интересы своего клиента. Только в таком случае можно говорить о справедливом суде, а не о судилище. И именно это в интересах как морали, так и Украины.

Действия адвокатов Януковича мы собираемся оценивать исключительно с точки зрения интересов самого Януковича. И вот тут возникает не просто удивление, а недоумение, переходящее в изумление и затем в подозрение: не сливают ли адвокаты своего клиента.

Чтобы разобраться в этом, перемотаем ленту истории на семь месяцев назад и остановимся на дате 5 июля 2017 г. Тогда Янукович был выпущен в эфир программы «Время» на российском «Первом канале» и объявил, что не желает принимать участие в судебном процессе в Украине по делу о его госизмене. «Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет. Но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны…» – сказал Янукович и произнес еще несколько фраз в том же духе.

В украинских СМИ сразу же появился комментарий адвоката Януковича Виталия Сердюка. «Подтверждаю, что наш клиент принял такое решение. Оно приводит к тому, что в деле о государственной измене ставится точка. Легитимности этому делу придавало только желание Виктора Януковича принять участие в процессе, дать показания, провести допрос свидетелей, установить истину по делу. Теперь любые решения, которые будут приняты судом по результатам рассмотрения этого дела, будут ничтожными», – сказал Сердюк.

Следующим утром Сердюк подал в Оболонский райсуд Киева заявление об отказе Януковича от своих адвокатов. «Только что защитой было подано заявление, которым констатирована невозможность осуществления правосудия Оболонским районным судом и которым Виктор Янукович поставил точку в этом процессе», – сообщил тогда сам Сердюк и подчеркнул, что он больше не будет присутствовать на судебных заседаниях.

Понятно, что кремлевские кукловоды выпустили Януковича в эфир «Первого канала» не для того, чтобы он нес какую-то отсебятину, а для того, чтобы четко сказать то, что от него требовалось. Как видим, Сердюк был в курсе происходящего (иначе он мог бы отказаться давать комментарии журналистам, сославшись на необходимость обсудить дальнейшую линию с клиентом). Поэтому линия, которую тогда озвучил Янукович и подтвердил Сердюк, – это на самом деле была линия Кремля. И таковой она оставалась и в дальнейшем, при всех ее поворотах.

Как именно Сердюк согласовывает линию защиты со своим клиентом – общается с самим Януковичем, с его юристами или непосредственно с кукловодами, – это в общем-то маловажно. Важнее то, что позиция, озвученная 5-6 июля Януковичем и Сердюком, была вполне понятной и абсолютно логичной с точки зрения интересов беглого экс-президента. Знаешь, что приговора не избежать, – постарайся подорвать легитимность заочного суда, обзови его фарсом и откажись в нем участвовать.

Однако прошло пять месяцев – и Янукович вдруг передумал. Точнее будет сказать: передумали кукловоды. 11 декабря Сердюк и еще двое адвокатов Януковича явились на заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене беглого экс-президента. Сердюк зачитал заявление Януковича, в котором тот попросил суд вернуть адвокатов, которых сам же Янукович и отозвал, чтобы они вновь представляли его интересы в суде. Объясняя изменение линии своего клиента, Сердюк сказал, что свидетелям обвинения готовился «комфортный допрос», поэтому адвокаты вернулись, чтобы задавать неудобные вопросы.

Прозвучало это малоубедительно. В самом деле, вернув своих адвокатов в судебный процесс, Янукович тем самым признал этот процесс, а значит, и тот приговор, который его ждет. Смысл мог быть только в том случае, если адвокаты надеялись путем пристрастного допроса свидетелей, предъявленных стороной обвинения, выдавить из них доказательства невиновности Януковича в госизмене. Или пусть не доказательства, но явные поводы для сомнений – столь серьезные, что суд не смог бы их проигнорировать.

Возможно, кукловоды именно так и объяснили Януковичу (если они ему вообще что-либо объясняют), зачем нужно возвращать адвокатов на процесс. Так или иначе, но поначалу адвокаты вроде бы сосредоточились на отбеливании своего клиента. Например, 14 декабря они заявили, что вызывают в суд народного депутата Владимира Парасюка, сославшись на его видеоинтервью, где тот утверждает, что Юрий Луценко во время Майдана якобы призывал митингующих использовать оружие. Как известно, сам Парасюк заработал имидж героя заявлением на Майдане вечером 21 февраля 2014 г. о том, что до 10 часов утра Янукович должен убраться вон, а иначе «мы идем на штурм с оружием!» Очевидно, защита намеревалась доказать, что жизни Януковича угрожала смертельная опасность, потому он и вынужден был той ночью покинуть Киев.

Можно довольно четко проследить, когда эта линия защиты вдруг сменила направление. Случилось это в январе 2018 г. в течение короткого промежутка времени – между вечером 24 и утром 25 января.

Вплоть до 24 января линия защиты состояла в том, что в Украине произошел госпереворот, Крым с этим не согласился и решил отделиться, а значит, в «потере Крыма» виноваты Майдан и его лидеры, отобравшие власть у Януковича. Понятно, что эта версия абсолютно идентична кремлевской, но, по крайней мере, она соответствовала задаче отбелить Януковича.

В подтверждение приведем цитату из сообщения International Service for Human Rights от 23 января, которое Сердюк перепостил на своей «Фейсбук»-страничке: «Стоит отметить, что позиция защиты во многом базируется на утверждении того, что к событиям в Крыму (весной 2014 года) привели не действия В. Януковича, а произошедшие зимой 2014 события на Майдане и последующая смена власти». Сам Сердюк днем 24 января написал в «Фейсбуке»: «В то время, когда в Украине произошел незаконный захват власти, когда Президент 22-28 февраля заявлял о совершении государственного переворота, когда представители Крыма не согласились со сменой власти в Киеве, в результате чего в Крыму начались протестные акции, международному сообществу было сообщено, что в Украине все хорошо». То есть пока еще он придерживался стандартной кремлевской версии. Тем же вечером в передаче «Тема Дня на UA:Перший» вышло интервью с Сердюком, где тот призывал: «Давайте разберемся, кто руководил страной, когда она теряла Крым?» Ага, именно «теряла».

Тема дня: 30-те засідання суду над Януковичем Виталий Сердюк "Давайте розберемося, хто керував країною, коли вона втрачала Крим? Віктор Янукович і всі його силові міністри були звільнені 22 лютого (2014 року) фактично із займаних посад" Danylo Mokryk "Але така ситуація склалася тому, що президента не було на місці?" В.С: На місці? Де саме на місці?Д.М.: У Києві. На Банковій. Там, де його робоче місце. В.С. А де був чинний президент Петро Порошенко з 1 по 8 січня цього року? Наказів про відрядження не було. Як Україна втрачала Крим і хто тоді керував країною за версією захисту Януковича — дивіться ефір. Опубліковано Тема Дня на UA:Перший 25 січня 2018 р.

Но вот уже днем 25 января Сердюк резко меняет риторику и пишет гневный пост, начинающийся словами: «Крым сдали, а его жителей предали!» Дальше он заявляет, что «представители новой киевской власти и представители международных организаций… были хорошо проинформированы о протестных акциях на полуострове, но не сделали ничего для сохранения целостности Украины и предотвращения аннексии Крыма».

За одну ночь «потеря Крыма» превратилась в «сдачу Крыма» и «аннексию Крыма». Да и международное сообщество превратилось из ничего не ведающего во всеведующее.

Это уже отнюдь не стандартная кремлевская версия. Это признание того, что Крым был аннексирован, а его жители – преданы и не защищены от российских оккупантов украинской властью. И это признание совершенно невыгодно Януковичу. Потому что именно он, считая себя легитимным президентом, давал согласие на назначение премьером АРК кремлевской марионетки Аксенова и на ввод в Украину российских войск.

Зачем же Кремлю понадобился такой поворот? Объяснение можно найти в дальнейшем поведении Сердюка. 6 февраля он написал два поста, в которых выложил якобы компромат на послемайданную власть, а именно – выдержки из протокола допроса Игоря Тенюха, который с 27 февраля по 25 марта 2014 г. исполнял обязанности министра обороны Украины. В одном посте Сердюк рассказал, что допрос Тенюха «указывает на причастность Ю. Тимошенко и А. Яценюка и участников заседания СНБО 28.02.14 к блокированию решений о защите Крыма украинскими военными». В другом посте Сердюка говорится, что «окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с «гордо поднятыми знаменами» было принято 23.03.14 на заседании СНБО по инициативе С. Полторака и С. Пашинского».

Не забыл он и о Петре Порошенко. В еще одном посте 6 февраля Сердюк рассказал, сославшись на экс-нардепа из «Батьківщини» Андрея Сенченко, что якобы в мае 2014 г. «четыре украинских предприятия письменно обратились в оккупационную администрацию Севастополя с требованием не выпускать украинские корабли до тех пор, пока они не рассчитаются за ранее выполненные ремонты». Одним из этих предприятий, по словам Сердюка, был Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе, чьим собственником на тот момент был Порошенко.

Как видим, Сердюк бьет по всем подряд, чтобы в «сдаче Крыма» оказались виновны и Порошенко с Полтораком, и Яценюк с Пашинским, и Тимошенко. И пусть они между собой разбираются, кто более виновен.

Януковичу это совершенно не поможет, ибо не снимет с него вины за госизмену и за Крым, отданный в руки Путина. Но беглый экс-президент для Кремля сейчас ничто. Кремлю важно максимально скомпрометировать в глазах украинцев руководство Украины, включая и главу Минобороны, а также ведущие украинские политические силы. Похоже, Кремль решил во что бы то ни стало подорвать Украину изнутри – добиться массовых беспорядков, которые переросли бы во что-то большее.

Кстати, Сердюк участвует в этом вполне сознательно, и не только в силу адвокатского долга. Например, он очень радуется, как его хвалят российские «РИА Новости», и называет их «журналистами». Он только формально остается адвокатом Януковича, а на деле превратился в банального кремлебота.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»