Украина передала в ОРДЛО тела двух погибших Россиян

В ОРДЛО передали останки четырех погибших, захоронение которых было обнаружено в Луганской области. Двое из числа найденных и переданных в ОРДЛО погибших оказались россиянами. В ответ, ВСУ надеются, на поиск погибших и пропавших без вести военнослужащих на территории ОРДЛО и передачу их украинской стороне.

Украинские военные передали боевикам на оккупированную часть Луганской области тела 2 выходцев из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«ВСУ надеются, что передача, которая состоялась сегодня, будет иметь положительную тенденцию по поиску погибших и пропавших без вести на неподконтрольных правительству Украины территориях с целью их дальнейшей идентификации, возвращения на подконтрольную территорию, захоронения и чествования их памяти», – говорится в заявлении штаба АТО.

Українські військові передали тіла загиблих протилежній стороні На Луганщині українські військові передали тіла загиблих протилежній стороні Опубліковано Прес-центр штабу АТО 7 лютого 2018 р.

Отмечается, что тела нашли в октябре 2017 года в массовом захоронении с 6 тел в районе поселка Теплое Станично-Луганского района.

По результатам ДНК-анализа идентифицировали 4 человека. Двое погибших оказались выходцами из Луганщины – их передали боевикам в январе 2018 года.

Другие 2 человека оказались выходцами из России, их 7 февраля передали на оккупированные территории.

Идентификация останков еще двух человек продолжается.

Штаб АТО