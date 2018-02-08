Новое правительство Германии намеренно добиваться территориальной целостности Украины

Правительство большой коалиции в Германии прописали тему Донбасса в коалиционном договоре. Новые власти Германии и в дальнейшем намерены поддерживать Украину на пути реформ и добиваться восстановления ее территориальной целостности.

Эти намерения прописаны проекте Коалиционного договора Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическая партии. Об этом сообщил агентству «Укринформ» надежный источник.

«Мы будем ангажировано поддерживать Украину в том, что касается полного восстановления ее территориальной целостности, укрепления стабильности и социального развития», – говорится в 177-страничном документе, утвержденном в среду руководителями трех партий.

В нем отмечается, что подписанты «ожидают и поощряют последовательное осуществление программы реформ в Украине, особенно борьбу с коррупцией с целью всеобъемлющей модернизации страны».

Будущее правительство ФРГ одновременно предупреждает, что будет предоставлять финансовую помощь на «на жестких условиях».

В документе говорится также, что Германия готова принять масштабное участие в восстановлении Донбасса, как только это сделают возможным «существенные шаги по выполнению Минских договоренностей».

Что касается самих договоренностей, то Берлин вместе с Парижем намерены продолжать активно способствовать их выполнению и добиваться разрешения конфликта.

Именно в случае реализации Минских соглашений правительство ФРГ «будет готово снять антироссийские санкции» и говорить об этом со своими европейскими партнерами, отмечается в договоре.

В нем также содержится напоминание о том, что Россия противоправной аннексией Крыма и «вмешательством» на востоке Украины нарушила европейский мирный порядок.

«Нынешняя российская внешняя политика требует от нас особой внимательности и сопротивляемости», – говорится в документе.

В коалиционном соглашении социал-демократов с христианскими демократами говорится так же, что Германия будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Власти Германии будут добиваться стабильности в Украине и готовы выделить средства для восстановления Донбасса, уточняет «Укринформ».

В основе этого лежит соблюдение перемирия на востоке Украины и отвод всех тяжелых вооружений. Примечательно, что немецкие партии прописали, что «такое развитие должна обеспечить миссия ООН».

Украина и Россия же должны выполнить свои обязательства по Минских соглашениям.

Теперь Социал-демократическая партия должна получить поддержку со стороны своих скептически настроенных членов для одобрения сделки с возглавляемой Меркель Христианско-демократической партией. А до принесения присяги новым правительством еще нужно несколько недель. Социал-демократы, по всем признакам, возглавят министерства иностранных дел, труда и финансов.

Глава Социал-демократической партии и бывший президент Европейского парламента Мартин Шульц так же заявил, что после достижения соглашения Германия вернется к активной и ведущей роли в ЕС. Согласно договора, Германия также будет платить больше в бюджет ЕС.

«Гуляй Поле» ранее уже сообщало, что коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против России.

«Укринформ»