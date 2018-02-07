Лошадка на веревочке, по кругу. Российское шоу «Выборы Путина»

Предвыборный цирк в России продолжается, он не может не продолжатся. После сбора подписей нас ждут замысловатые номера основных штатных клоунов и дебюты новичков труппы.

Если считать, что выборы – это шоу, то в шоу должны быть хорошо расписаны роли и продуман сюжет. И теперь мы подобрались к очередному изгибу этого сюжета, пишет Антон ОрехЪ на страницах «Эхо Москвы».

Подписи! Толпы проверяльщиков, снабженных не только отличной техникой, но и методикой на зависть, прошерстили подписные листы и почти ничего в них не обнаружили плохого. Процент фармазонщины не превышает процента шизиков в трамвае.

Если не считать порвавших штаны в административном рвении чиновников из Кургана, остальные подписи за Путина оказались почти эталонны. Брак есть разве что от кляксы, поставленной гусиным пером.

Явлинский, Собчак, Сурайкин, Бабурин… Вот, кстати, Сурайкин и Бабурин – я никак не могу себе представить людей, которые проголосуют за Сурайкина и Бабурина. Я ни разу в жизни не встречал человека, который в непринужденной беседе за чашкой чая между делом обронил бы: «Да, пожалуй, я за Сурайкина проголосую».

Или бросил вскользь: «Да за кого еще голосовать, как не за Бабурина – сам посуди!». Не встречал – но такие люди есть. И я верю, что в подписных листах этих кандидатов все чисто. За таких кандидатов могут подписываться только от души и от чистого сердца!

Только Титов немного прошел по грани с браком – но в целом, все молодцы и порадовали Эллу Александровну рекордной чистотой подписных листов. А дальше будет следующая часть этого многоактного балета.

Борьба за наши галочки в бюллетнях. И уже сейчас понятно, что нас ждет. Нас ждет Явлинский, которому дадут минуту эфира, чтобы призвать прекратить военные авантюры в Сирии и помириться с Украиной.

Нас ждет Собчак, которой дадут минуту эфира, чтобы возмутиться отсутствием правосудия и попранием прав человека.

Жириновский будет на рынке, с балалайкой, в бане, в сугробе – веселый и шумный.

Сурайкин скажет, что стране нужен «сталинский президент», не вполне понимая, что за такую фразу при Сталине его через пять минут повесили бы вниз головой.

Титов воплотит в себе одновременно «чего изволите» и «как бы чего не вышло».

А с Грудинина так и не слезут с его разнообразными счетами во всех уголках капиталистического мира и бедолагами пайщиками, которые сто лет назад доверили ему свои наделы, а он, как будто, их облапошил и утянул эти наделы в совхоз.

А Путин будет спокойным и мудрым. Этого погладит по голове, этого пожурит, Западу погрозит пальцем и расскажет анекдот на половую тему, пообещает еще более лучше выполнить майские указы, не уточняя про май какого года идет речь.

На выборах будет рекордная явка и Памфилова снова удивится этому, как ребенок, которому подарили лошадку на колесиках. И нарушений никаких не обнаружат – ведь нарушать-то незачем и некому. А мы порадуемся, что нам показали такой чудесный сериал и даже денег за это не взяли. Хотя могли!

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»