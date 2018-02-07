Обновлен список неподконтрольных Украине населенных пунктов на Донбассе

Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на территориях, не подконтрольных украинской власти.

На заседании Кабинета министров в среду первый заместитель главы МВД Сергей Яровой пояснил, что перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на территориях, на которых органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, нуждался в уточнении. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«5 января проект акта одобрен на заседании профильного правительственного комитета с поручением МВД доработать его в трехдневный срок с участием заинтересованных государственных органов… Проект распоряжения был доработан и повторно согласован», — сказал Яровой.

По его словам, предложения штаба АТО и СБУ учтены при согласовании этого перечня.

Первый замглавы МВД отметил, что принятие этого акта правительства позволит уточнить перечень населенных пунктов.

«Интерфакс-Украина»