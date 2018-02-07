Вступление Украины в НАТО может остановить агрессию России против Украины

Без всеобъемлющих гарантий безопасности для Украины у нее нет возможности защитить себя и своих партнеров, считает находящийся с визитом в США экс-премьер Украины Яценюк.

Решение США о поставках оборонительного оружия для Украины – это очень важный шаг. Но просто поставки оружия не решат глобальной проблемы безопасности для Украины и мира, считает лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк. Необходимо подписать план действий по членству в НАТО и дать четкий сигнал всему миру, что конечная цель Украины и Альянса – стать членом НАТО, – заявил он журналистам во время визита в Вашингтон, передает «Левый Берег».

Арсений Яценюк подчеркнул, что «выделение 350 млн долларов Украине на сектор безопасности, тренировки украинских военных – это очень важный шаг. Но без всеобъемлющих гарантий безопасности для Украины не дает возможности Украине защитить себя и своих партнеров».

Он напомнил, что по Будапештскому меморандуму Украина избавилась от арсенала ядерного оружия: «Этот меморандум гарантировал территориальную целостность Украины. А в итоге Россия захватила часть Украины. Это означает, во-первых, что Россия не остановится, и во-вторых, что ее нужно останавливать. На это есть несколько рецептов. Конечно, это усиление украинской армии. Мы тратим 5% валового внутреннего продукта на украинскую армию, и наши западные партнеры также нам помогают. Второе – это то, чтобы украинская армия соответствовала стандартам НАТО. Именно для этого необходимо принять закон о национальной безопасности».

«Чем быстрее Украина станет членом НАТО, тем понятнее будет для России, что захватить Украину невозможно, тем понятнее будет для всех в мире, что Украина является частью единого пространства безопасности. Просто поставки оружия не решит глобальной безопасности проблемы для Украины и для мира», – подчеркнул он.

«Если бы НАТО не приняло решение о членстве Балтийских стран, думаю, российские танки сейчас бы были уже в Балтии. Если бы Альянс не принял решения о членстве Польши в НАТО, не знаю, что происходило бы с безопасностью Польши и других стран», – подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» отметил: «Надо найти политическую волю в мире на принятие этого ответственного решения (относительно членства Украины в НАТО – ред). Потому что Россия не остановится, и это надо осознать. Ее надо остановить. А остановить ее можно через четкие международно-правовые механизмы».

Он отметил, что в Альянсе нужен консенсус: «Этого консенсуса мы не достигли в 2008 году, когда Украине было фактически отказано в плане действий по членству в НАТО. В результате россияне захватили часть Грузии, захватили Крым, Донецк и Луганск. Сколько еще Россия должна осуществить международных преступлений для того, чтобы осознали простую реальность – это решение необходимо для безопасности как НАТО, так и Украины».

Нужна политическая воля Альянса относительно принятия этого решения: «Надо подписать план действий по членству в НАТО, дать четкий сигнал всему миру: есть план действий, конечная цель Украины – наша, как и Альянса – сделать Украину членом НАТО. И далее двигаться по дорожной карте, как мы движемся со всеми нашими партнерами».

Лидер «Народного фронта» также отметил, что сейчас на повестке дня должно быть, в частности, полноценное возобновление работы комиссии Украина-НАТО, «что, к сожалению, сейчас стоит под вопросом из-за позиции Венгрии«: «Думаю, что наши друзья и партнеры в Венгрии не могут задавать вопросы мировой безопасности … в зависимость от каких-либо узкополитических вещей, по которым можно и нужно найти консенсус. Мы готовы найти взаимопонимание по любому законодательству, которое приняла Украина. Это законодательство принято в интересах украинского государства, а в интересах украинского государства в том числе – защищать языковые меньшинства в Украине, что и предусмотрено законом. И это не может быть поводом для того, чтобы блокировать политику безопасности комиссию Украина-НАТО».

Арсений Яценюк еще раз подчеркнул необходимость принятия закона о национальной безопасности, который внесен Президентом Украины: «Этот закон разрабатывался в течение последних нескольких лет при поддержке наших американских партнеров. Надеюсь, что он будет принят парламентом».

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что экс-премьер Украины Арсений Яценюк призвал США к жестким ответным действиям на проведение российских выборов в Крыму.

«Левый Берег»