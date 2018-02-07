Почти во всех органах власти Дагестана началась масштабная выемка документов. По данным источников, в республике полностью заменен личный состав на постах ДПС.

Почти во всех ведомствах Дагестана проходят масштабные выемки документов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой несколько информированных источников.

«В последние дни практически во всех министерствах и службах Дагестана проходят выемки документации в рамках расследования уголовного дела о хищении выделенных региону бюджетных средств», — сказал один из источников.

Выемки проводят представители прибывшей из Москвы межведомственной комиссии во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, направленной в Дагестан с целью декриминализации властей региона.

Другой источник отметил, что в выемках участвуют сотрудники центральных аппаратов Генпрокуратуры, СКР, ФСБ и МВД. Следственные действия идут, в частности, в республиканских министерствах финансов и здравоохранения, органах образования, управлении службы судебных приставов и других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

Полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. Вместо них на дежурство выставлены сводные группы полиции и Росгвардии, командированные из других регионов, сообщили источники агентства.

«Интерфакс» не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.

В понедельник в Махачкале сотрудники ФСБ задержали и.о. премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и экс-главу Минобрнауки региона Шахабаса Шахова. Чиновников на самолете спецслужбы доставили в Москву. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновники похитили из бюджета Дагестана 107,8 миллиона рублей, выделенных на развитие социальной сферы и реализацию инвестиционной программы региона. Дело расследует центральный главк СКР.

В тот же день и.о. главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики. Во вторник он предложил назначить премьером республики Артема Здунова, министра экономики Татарии.

Во вторник судьи Басманного райсуда Москвы арестовали до 5 апреля Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова. Все обвиняемые отказались признать свою вину.

«Гуляй Поле» так же ранее сообщало, что в России ходит слух, что нацлидер Путин 18 марта поедет в оккупированный Крым и проголосует на одном из избирательных участков в Севастополе. Это будет сделано в рамках агитации, что бы повысить явку на президентских выборах.

В тоже время в США всерьез обеспокоены российским вмешательством в предстоящие выборы в Конгресс. Госсекретарь Тиллерсон отмечает, что не смотря на готовность США к таким действиям России – это представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

«Гуляй Поле» напоминает, что министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил крымскихтатарских активистов дестабилизации общественно-политической обстановки. Как считают источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины эти слова Лаврова подтверждают информацию о готовящемся введении в Крыму режима КТО непосредственно накануне президентских выборов. Режим КТО могут ввести для отмены выборов в Крыму и придание легитимности избрания Путина в глазах мирового сообщества.

«Насчет КТО, накануне выборов 2018, мы думали правильно. Недавно депутат Госдумы Руслан Бальбек, в своем интервью российским СМИ заявил о подготовке Киевом серии терактов с использованием дронов в Крыму. Так что ждем-с наращивания группировки россгвардии и МЧС. Если начнется, то 100% под выборы, думаю за неделю, нужно ждать повтора прошлых предвыборных кампаний Владимира Путина», – заявляют источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины.

Так же, источники указали на еще одну характерную деталь, свидетельствующую о проведения такой подготовки к выборам – в России в конце прошлого года с новой силой начали раскручивать тему «украинских диверсантов», а после Нового года – выдвинули косвенные обвинения Украины в снабжении сирийских террористов взрывчаткой.

«Зря они что-ли именно сейчас достали из загашника тему с Евгение Пановым и Андреем Захтеем? Не зря же они начали притягивать к атаке в Хмеймиме украинские боеприпасы… Сдается мне, что если нормально покопать, то окажется, что Хмеймим не совсем террористы обстреливали…», – намекают источники из военной разведки.

«Интерфакс»