Янукович готовил сдачу Крыма России с 2010 года

Экс-президент сознательно назначал на руководящие должности в спецслужбах российских агентов. Об этом свидетельствуют заслушанные сегодня судом по делу госизмены Януковича показания экс-главы СБУ Наливайченко.

Бывший президент Виктор Янукович начал операцию по подготовке к сдаче Крыма России в начале 2010 года. Об этом заявил бывший глава Службы безопасности Валентин Наливайченко в Оболонском суде, свидетельствуя по делу Януковича, передает «Левый Берег».

Наливайченко рассказал, что в 2009 году разорвал договор о возможности пребывания сотрудников ФСБ РФ в Крыму. Тем не менее, с приходом к власти Януковича в 2010 году договор был возобновлен, что стало основой для будущей агрессии России против Украины.

«С приходом к власти Янукович и его силовики начали подготовительную фазу агрессии, еще в начале 2010 года», – сказал он.

Наливайченко подчеркнул, что Янукович сознательно назначал на руководящие должности в украинских спецслужбах агентов России, а в декабре 2013 – январе 2014 года разрешил прибытие и деятельность в Украине трех групп офицеров ФСБ.

«Сдал Крым и Украину Янукович сознательно. По моему мнению, давление со стороны России на него не осуществлялось», – заявил экс-глава СБУ.

«Он и тогда, и сейчас должен ответить за сдачу Крыма, за преступления против человечности, за расстрелы людей, за привлечение российских спецслужб, за предательство государственных интересов Украины», – подчеркнул также Наливайченко.

Напомним, в феврале 2014 года, после завершения Революции достоинства, Наливайченко был назначен Радой уполномоченным по контролю над деятельностью СБУ, а затем стал главой сепцслужбы по представлению тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова и занимал этот пост до июня 2015 года. Наливайченко также возглавлял СБУ с декабря 2006-го по март 2010 года.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает его своей территорией.

Страны ЕС и США также не признают вхождения Крыма в состав РФ. После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда российских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и были заморожены их счета. При этом президент РФ Владимир Путин объявил аннексию Крыма «важнейшей вехой в истории России».

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что на продолжающихся слушаниях дела о госизмене Януковича суду осталось допросить еще 18 свидетелей обвинения и 35 заявленных свидетелей защиты.

«Левый Берег»