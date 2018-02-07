Нацлидер России «беден, как церковная мышь»

Путин подал в ЦИК России декларацию о своих дохода. Из документа следует, нацлидер России не обладает особыми богатствами.

За месяц до выборов нацлидер России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах в Центральную избирательную комиссию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

У российского главы на счетах 38,5 млн рублей, а это примерно 680 тысяч долларов. Квартира на 77 квадратных метров в Петербурге и гараж. Жилье же в Москве на 154 квадрата мэрия предоставила ему в бессрочное пользование.

Среди транспортных средств – три старых легковых автомобиля ГАЗ 21М, 1960 года выпуска, ГАЗ — 21М, 1965 в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 года выпуска, а также автомобильный прицеп «Скиф» 1987 года.

На самом деле, по подсчетам западных аналитиков, состояние Путина могут достигать 200 млрд долларов. Таких денег не имеет ни один богатый предприниматель в мире.

«ТСН»