На лоббистов в США Тимошенко потратила около 3-х миллионов долларов

Такую сумму украинский политик потратила на свой пиар в США за период с 2011 года. Практически две трети суммы, потраченной на лоббистов, приходится на период за последние 4 года.

Данные о тратах народного депутата Верховной Рады Юлии Тимошенко на услуги лоббистских компаний США обнародовал Владимир Горковенко, руководитель Главного департамента информполитики Администрации Президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, как уже передавало «Гуляй Поле».

«Wiley Rein LLP в 2011-2014 годах получила 1 млн 50 тыс долл США, в 2014-2016 годах – 990 тыс долл США, а в 2016-2017 годах – 400 тыс долл. США. В общем 2 млн 440 тыс американских долларов. MKW Group в 2015-2016 годах за свои лоббистские услуги получила 270 000 долларов США, а в 2016-2017 гг – 160 тыс. Долл США. В общем, 430 долларов США», – написал сотрудник аппарата президента Украины.

Горковенко отмечает за 8 лет на пиар Юлии Тимошенко потрачено 2 миллиона 870 тысяч долларов США. Почти две трети этой суммы потрачены за период с 2014 года.

«За последние четыре года эти две компании налобиювалы Юлию Тимошенко на 1820000 долларов», – уточняет Горковенко.

Горковенко подчеркивает, что все данные для подсчета он брал из открытых источников: опубликованных финансовых отчетов лоббистских компаний США.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретился с лидером парламентской фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко. О разговоре во время визита Тимошенко в США сообщили и сам Волкер, и «Батькивщина».

«Гуляй Поле»