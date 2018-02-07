Тимошенко поехала в Вашингтон ради селфи с Куртом Волкером. За последние несколько лет Тимошенко только на американских лоббистов, через оффшорные компании, потратила невероятную сумму денег.

Юлия Тимошенко в США. О ее визите «уполномочен заявить» даже пропагандистский российский ТАСС. Хотя, ничего удивительного в этом нет. Особенно после того, как Юлия Тимошенко вместе с Сергеем Власенко и Григорием Немырей, не проголосовала за закон, который признает Россию агрессором. Все трое сейчас находятся с визитом в Соединенных штатах Америки, пишет на своей странице в Facebook Владимир Горковенко, руководитель Главного департамента информполитики Администрации Президента Украины Петра Порошенко.

Вряд ли Юлия Тимошенко поехала в Вашингтон ради Селфи с Куртом Волкером. Тем более, деньги лоббистам заплачены немалые. Сколько именно, увидим с их отчетов. Например, прошлогодняя известная «встреча» с Дональдом Трампом обошлась Юлии Тимошенко в 141000 долларов.

В общем, за последние несколько лет Юлия Тимошенко только на американских лоббистов, через оффшорные компании, потратила невероятную сумму денег.

Wiley Rein LLP в 2011-2014 годах получила 1 млн 50 тыс долл США, в 2014-2016 годах – 990 тыс долл США, а в 2016-2017 годах – 400 тыс долл. США. В общем 2 млн 440 тыс американских долларов

MKW Group в 2015-2016 годах за свои лоббистские услуги получила 270 000 долларов США, а в 2016-2017 гг – 160 тыс. Долл США. В общем, 430 долларов США.

Юлія Тимошенко у США. Про її візит "уполномочен заявить" навіть пропагандистський російський ТАСС. Хоча, нічого дивного … Опубліковано Горковенком Владимиром 6 лютого 2018 р.

Итак, за 8 лет на пиар Юлии Тимошенко потрачено 2 миллиона 870 000 вечнозеленых. Большинство этой суммы приходится на период с 2014 года. За последние четыре года эти две компании налобиювалы Юлию Тимошенко на 1820000 долларов.

Данные взяты из открытых источников, подчеркивает Владимир Горковенко в заключение своего поста.

Владимир Горковенко, Facebook