Экс-премьер Украины призвал США к жесткому ответу на проведение российских выборов в Крыму

Яценюк призывает к жестким реакциям западных партнеров Украины по проведению Россией президентских выборов в оккупированном Крыму. В частности экс-премьер призывает власти США высказать свою жесткую позицию по данному вопросу.

Лидер партии «Народный фронт», экс-премьер Украины Арсений Яценюк призывает Соединенные Штаты Америки выразить позицию относительно незаконных выборов президента России в аннексированном Крыму. Об этом он заявил журналистам в Вашингтоне, где проводит ряд встреч.

«Президент Путин проводит свои выборы на украинской территории. Он хочет быть переназначенным благодаря голосам украинцев. На территории Автономной республики Крым», – говорится в видео.

«Мы ожидаем жесткой реакции со стороны наших западных партнеров и американцев о том, что выборы на украинской территории могут проводится только в отношении президента Украины, а не президента России», – подчеркнул Яценюк.

«Он (Путин) назначил собственное переназначение на 18 марта – именно в день незаконной аннексии и оккупации украинской территории. И здесь мир и США, в первую очередь, как лидер свободного мира, должны заявить свою позицию», – сказала он.

Яценюк также приветствовал обнародование «кремлевского списка», но призвал к введению его в действие и к введению санкций к лицам, которые совершали преступления в Украине и вмешивались в выборы в других странах.

«Гуляй Поле» так же ранее сообщало, что в России ходит слух, что нацлидер Путин 18 марта поедет в оккупированный Крым и проголосует на одном из избирательных участков в Севастополе. Это будет сделано в рамках агитации, что бы повысить явку на президентских выборах.

В тоже время в США всерьез обеспокоены российским вмешательством в предстоящие выборы в Конгресс. Госсекретарь Тиллерсон отмечает, что не смотря на готовность США к таким действиям России – это представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

«Гуляй Поле» напоминает, что министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил крымскихтатарских активистов дестабилизации общественно-политической обстановки. Как считают источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины эти слова Лаврова подтверждают информацию о готовящемся введении в Крыму режима КТО непосредственно накануне президентских выборов. Режим КТО могут ввести для отмены выборов в Крыму и придание легитимности избрания Путина в глазах мирового сообщества.

«Насчет КТО, накануне выборов 2018, мы думали правильно. Недавно депутат Госдумы Руслан Бальбек, в своем интервью российским СМИ заявил о подготовке Киевом серии терактов с использованием дронов в Крыму. Так что ждем-с наращивания группировки россгвардии и МЧС. Если начнется, то 100% под выборы, думаю за неделю, нужно ждать повтора прошлых предвыборных кампаний Владимира Путина», – заявляют источники «Гуляй Поля» в военной разведке Украины.

Так же, источники указали на еще одну характерную деталь, свидетельствующую о проведения такой подготовки к выборам – в России в конце прошлого года с новой силой начали раскручивать тему «украинских диверсантов», а после Нового года – выдвинули косвенные обвинения Украины в снабжении сирийских террористов взрывчаткой.

«Зря они что-ли именно сейчас достали из загашника тему с Евгение Пановым и Андреем Захтеем? Не зря же они начали притягивать к атаке в Хмеймиме украинские боеприпасы… Сдается мне, что если нормально покопать, то окажется, что Хмеймим не совсем террористы обстреливали…», – намекают источники из военной разведки.

«Гуляй Поле»