В Кремле лопнуло терпение. Москва начала наводить порядок в регионах

В первую очередь власти занялись ситуацией в Дагестане. Накануне там прошла серия арестов местных высокопоставленных чиновников. Но что скрывается за этим на самом деле?

Ситуация в Дагестане – это результат системной работы правоохранительных органов, заявили в Кремле. Там не считают, что обстановка в республике имеет признаки кризиса власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Махачкале была задержана целая группа высокопоставленных чиновников, а затем в отставку отправлено правительство. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что поведение местных элит переполнило чашу терпения Москвы.

Это называют «переворотом», «зачисткой», «акцией устрашения», «кризисом республиканского масштаба» и даже «большим федеральным экспериментом». Здесь опять можно сказать, что подобное происходит впервые в новейшей истории России: в понедельник, 5 февраля, в Махачкале были задержаны и отправлены в Москву врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования. В столице им предъявлены обвинения в коррупции.

Следственный комитет обнародовал видео обыска у подозреваемых. Там все как положено – дома-дворцы, золотой пистолет, целый оружейный арсенал и прочие элементы сладкой жизни. Позже временно исполняющий главы республики Владимир Васильев отправит в отставку все республиканское правительство целиком, а на пост премьера предложит министра экономики Татарстана Артема Здунова.

Последнего можно отнести к так называемым молодым технократам – популярному течению в российской системе управления. Ему лишь в мае исполнится 40 лет, ученый-экономист, он имеет степень по английскому языку Кембриджского университета. Кстати, опыт назначения на Кавказ молодых менеджеров-управленцев уже существует. Около четырех лет в соседней Чечне проработал Сергей Абрамов, который прослыл жестким финансистом и следил за расходованием государственных денег.

Он вырос до премьера, но в итоге после нескольких покушений был переведен в Москву по собственному желанию. Рамзан Кадыров, который тогда только что стал главой республики, выразил по этому поводу сожаление.

Всегда считалось, что Кавказ – дело тонкое, там свои законы. В Дагестане существует клановая система – каждый клан выдвигает по представителю, вот и правительство сформировано. Формула действует очень просто «вы нас не трогаете, а мы вам гарантируем стабильность и соблюдение ваших федеральных интересов». Так, партия «Единая Россия» на прошлых думских выборах получила под 90% голосов.

Однако, как говорится, нужно иметь совесть. Ведь центр может закрыть на многое глаза, но и местным властям нужно держать себя в рамках. И вот, видимо, именно это не очень получилось. Дагестан считается одной из самых бедных дотационных республик, и ситуация не улучшается. А в федеральной казне денег уже не так много, чтобы содержать еще и так называемые местные элиты, которые не всегда делятся с подданными. Вот терпение Кремля и подошло к концу, тем более с подобным злом борьба развернулась по всей стране. По крайней мере, это декларируется.

Поэтому и был досрочно отправлен в отставку философ и поэт Рамазан Абдулатипов, а ему на смену пришел генерал-полковник МВД Владимир Васильев. Теперь, видимо, сделана ставка на внеклановую структуру власти, с расчетом на так называемых «варягов». Можно еще сюда добавить про некий сигнал чеченским руководителям, хотя это вопрос спорный. На Кавказе силу уважают, поэтому, наверное, федеральный центр решил, что шансы на успех велики, тем более Москва всегда может что-то хорошее посулить своим гражданам на Северном Кавказе. Да и, в целом, наведение порядка – это всегда хорошо.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»